TÜRKÇEV Çevre Yönetim Kurulu Başkanı Çevre Mühendisi Göktuğ TAHIL: 2012 yılında danışmanlık sektörüne attığımız ilk adımdan itibaren 2023 yılına geldiğimiz 11 yıllık süreç içerisinde; çevre yönetimi ve danışmanlık hizmetlerindeki uzman kadromuzla müşterilerimize kapsamlı çözümler sunmaya devam ediyoruz. Çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik kavramları günümüzde giderek daha fazla önem kazanıyor. Çevresel etki değerlendirme danışmanlığından çevre izin ve lisans hizmetlerine, yönetim sistemleri danışmanlığından sıfır atık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunarak, sürdürülebilirlik ve çevre koruma hedeflerine katkıda bulunuyoruz.

TÜRKÇEV Çevre Firması, çevresel etki değerlendirme (ÇED) danışmanlığı konusunda öncü bir rol oynuyor. Projelerin çevresel etkilerini değerlendirmek ve sürdürülebilir çözümler sunmak amacıyla uzman bir ekip tarafından projelerin tanıtımı hazırlanarak danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Bu sayede, projelerin çevreye olan etkileri ve olası riskleri önceden değerlendirilerek, proje sahiplerinin taahhütleri halka açık bir şekilde sunuluyor çevre dostu bir yaklaşımın benimsenmesine katkıda bulunuluyor.

Çevre izin ve lisans hizmetleri danışmanlığı da TÜRKÇEV'in öne çıkan hizmetlerinden biridir. Hava emisyonu, geri kazanım ve diğer çevresel izin ve lisanslar konusunda uzmanlaşmış ekip, projelerin mevzuata uygunluğunu denetlemekte ve ve gerekli başvuruları yaparak izinlerin alınmasını sağlıyor. Bu sayede, projelerin çevre mevzuatına uygun bir şekilde işletilmesi ve çevresel risklerin minimize edilmesi hedeflenmektedir.

TÜRKÇEV aynı zamanda yönetim sistemleri danışmanlığı alanında da öncü bir rol oynamaktadır. Uluslararası standartlara uygun olarak İSO belgeleri için danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Kalite yönetimi, çevre yönetimi, enerji yönetimi gibi konularda işletmelere yönetim sistemlerini kurma ve sertifikasyon süreçlerinde destek olmaktadır.

İş yeri açma çalışma ruhsatı almak da birçok aşamayı içeren bir süreçtir ve TÜRKÇEV, bu sürecin kolaylaştırılması için uzman kadrosuyla hizmet vermektedir. Yerel yönetimlerle işbirliği içinde çalışarak, projenin uygunluğunu sağlamak ve gerekli izinleri almak için gereken tüm adımları atar.

Sıfır atık ve atık yönetimi hizmetleri danışmanlığı da TÜRKÇEV'in öncelikli alanlarından biridir. Firmaların atıklarını en aza indirgemek, geri dönüşüm ve yeniden kullanım pratiklerini geliştirmek için çözümler sunmaktadır. Bu sayede, kaynak verimliliği sağlanarak çevresel etkilerin azaltılması ve sürdürülebilir bir atık yönetimi uygulanması hedeflenmektedir.

Karbon ve su ayak izi hesaplanması hizmetleriyle TÜRKÇEV, firmalara çevresel etkilerini değerlendirme ve azaltma konusunda yardımcı olmaktadır. Karbon salınımları ve su tüketimi gibi faktörlerin analizi, şirketlere sürdürülebilirlik stratejilerini geliştirmede rehberlik etmektedir. Ayrıca sera gazı raporlarının hazırlanması ve doğrulatılması konusunda da deneyimli bir ekip tarafından desteklenmektedir. Sera gazı emisyonlarının etkin bir şekilde izlenmesi ve raporlanması, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli bir adımdır. TÜRKÇEV, sera gazı emisyonlarının analiz edilmesi ve raporlanması süreçlerinde titizlikle çalışarak, şirketlere ve projelere çevre dostu çözümler sunmaktadır.

Ayrıca TÜRKÇEV, atık su yönetimi danışmanlığı, endüstriyel ve evsel atık su arıtma tesisi projelendirmesi ve kurulumu, Higg (Worldy) danışmanlığı, sürdürülebilirlik hizmetleri, sosyal uygunluk danışmanlığı ve asbest yönetimi gibi çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bu kapsamlı hizmetler, müşterilerine çevre dostu ve sürdürülebilir bir işletme anlayışını benimsemelerinde yardımcı olmaktadır.

TÜRKÇEV Çevre Firması, ''Gelenekten Geleceğe'' anlayışı doğrultusunda İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerinden arınmış bir gelecek için, Sürdürülebilirlik ve Yenilenebilirdik süreçlerine uygun çevre koruma hedeflerine ulaşmak için en uygun stratejileri belirleyerek çözümleri sunuyor, gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmayı amaçlıyor.

Türkçev, çevre yönetimi ve danışmanlık hizmetlerindeki uzmanlığı, müşteri odaklı yaklaşımı ve çevreye duyarlılığıyla sektördeki öncü firmalar arasında yerini korumayı ve sektöründe örnek gösterilen firma olma yolunda çalışmalarını sürdürmektedir.