Şirket açıklamasına göre, hafta boyu sürecek etkinlikler kapsamında Turkcell'in ürün ve servislerini kullanan müşterileri hem keyifli zaman geçirecek hem de çeşitli hediyeler kazanacak. Hafta boyunca Turkcell'in IVR, çağrı merkezi, sosyal medya ve bayi gibi kanallarında "Müşteri Günü" iletişimi sağlanarak müşteri deneyimi haftası kutlanacak.

Turkcell, Müşteri Deneyimi Haftası boyunca elektronik pazar yeri Pasaj'dan 3 bin kullanıcıya 200'er TL tutarında hediye çeki verecek. Hediye çekleri 2 Ekim'den itibaren müşterilere Turkcell uygulaması üzerinden banner ile duyurulacak.

Hediye havuzundan 200 TL hediye çekini alanlar, ekim ayı içerisinde Pasaj'da 1000 TL ve üzeri alışverişinde bu çeki kullanabilecek.

Etkinlikler kapsamında yarışma düzenlenecek. 1 Ekim'de Turkcell Vadi'de Haluk Levent konseri öncesi düzenlenecek yarışmada soruları en hızlı ve doğru bilen müşterilere elektrikli scooter, Apple Watch, tablet, airfryer, hava temizleyici, dijital fotoğraf çerçevesi, kahve makinesi, hoparlör, bluetooth kulaklık ve AirTag gibi hediyeler verilecek.

4 Ekim'de ise Turkcell Pera Flagship mağazasına gelen müşterilere kahve, çikolata ve lokum ikram edilecek.

AA