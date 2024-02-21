TFF, Süper Kupa maçının 7 Nisan 2024 günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe arasında 11 Nisan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Daha önce Suudi Arabistan'da oynanması planlanan müsabaka ertelenmişti.