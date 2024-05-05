Son haftaya Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in 2 puan önünde lider olarak giren Galatasaray Petrol Ofisi, konuk ettiği ALG Spor'u 2-0 yenerek 71 puanla şampiyon oldu.

Trabzonspor deplasmanında 2-0 galip gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise ligi 69 puanla 2'nci sırada bitirdi.

Bitexen Adana İdmanyurduspor müsabakasını 6-0 kazanan Fenerbahçe Petrol Ofisi de sezonu 66 puanla 3'üncü basamakta tamamladı.

Puan cetvelinin son 3 sırasında bulunan Ataşehir Belediyespor, Bitexen 1207 Antalyaspor ve Bitexen Adana İdmanyurduspor ise bir alt lige düştü.

Sonuçlar

Ligin son haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 0-6

Ataşehir Belediyespor-Hakkarigücüspor: 1-4

Trabzonspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-2

Amed Sportif Faaliyetler-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-2

Beşiktaş United Payment-Bitexen 1207 Antalyaspor: 9-0

Galatasaray Petrol Ofisi-ALG Spor: 2-0

Beylerbeyi-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-2

Fatih Vatanspor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 3-2