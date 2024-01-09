Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 14. hafta programı şöyle:
Yarın:
12.00 Fatih Vatanspor-Wulfz Fatih Karagümrük (Fatih Mimar Sinan)
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
12.00 Trabzonspor-Hakkarigücüspor (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)
13.00 Beşiktaş United Payment-Karadeniz Ereğli Belediyespor (İBB GOB Halit Kıvanç)
14.00 Beylerbeyi-ALG Spor (Beylerbeyi 75. yıl)
14.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen 1207 Antalyaspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
14.00 Bitexen Adana İdmanyurdu-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)
11 Ocak Perşembe:
13.00 Ataşehir Belediyespor-Fenerbahçe Petrol Ofisi (İBB Esatpaşa)Kaynak: AA