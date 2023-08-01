Haber: Beyza Betül Cihan

Bu sezondan itibaren Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi formatında önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler şunlardır:

Tek Grup: Ligde yer alan takım sayısı 16 olacak ve bu takımlar tek grupta yer alacak. Yani, ligde iki ayrı grupta mücadele eden takımların yerine tüm takımlar tek bir grupta yer alacak. İki Devreli Maçlar: Ligdeki maçlar, iki devre şeklinde oynanacak. Takımlar, her rakibiyle sezon içinde iki kez karşılaşacaklar. Böylece her takımın diğer tüm takımlarla iki maçı olacak.

Bu değişikliklerle birlikte Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin organizasyon yapısı ve maç programı değişmiş olacak. Tek grupta yer alacak 16 takımın tamamı, sezon içindeki iki devre boyunca daha fazla mücadele ederek şampiyonluk için yarışacaklar. Bu format değişikliği, ligi daha rekabetçi ve heyecanlı hale getirmeyi amaçlamaktadır.

2023-2024 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 27 Ağustos tarihinde oynanacak ilk lig maçlarıyla başlayacak. 24 Aralık - 14 Ocak arasında devre arasına girilecek. Lig 5 Mayıs'ta sona eriyor.

Trendyol Süper Lig ve Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'de yer alan büyüklerin ilk haftaki rakipleri belli oldu.

- Beşiktaş - ALG Spor

- Fenerbahçe - Doğuş Gold Asya Spor

- Galatasaray - Fatih Karagümrük

- Trabzon - Kdz. Ereğli Bld.