İzmir

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Türkiye'nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacına yanıt vermek üzere siber güvenlik meslek yüksek okulları açtıklarını belirterek, "Bu okullarda siber bordo bereliler yetiştireceğiz. Bu bordo bereliler bizim siber vatanımızı koruyacaklar." dedi.

Koç, Ege Üniversitesi (EÜ) Prof. Dr. Mesut Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Turkcell Genel Müdürü olarak ilk programını burada gerçekleştirdiğini aktaran Koç, "Sayın Rektörümüz tarafından bu programa çağrıldığımda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başkanıydım, son bir haftada biraz değişiklikler oldu. Şimdi karşınızda Turkcell Genel Müdürü olarak bulunuyorum." dedi.

Türkiye'nin üretim altyapısının teknoloji geliştirme kabiliyetiyle birleştiğinde neler yapılabileceğine TOGG ile şahit olduklarını vurgulayan Koç, TOGG'un bugün dünyada adından söz ettiren bir marka haline geldiğini bildirdi.

Konuşmasında yapay zeka ve siber güvenlik konusundaki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak TOGG üzerinden örnekler veren Koç, şunları kaydetti:

"Biz artık biliyorsunuz ona araba demiyoruz 'akıllı cihaz' diyoruz. Çünkü TOGG'un da içinde interneti var. Yani artık cep telefonunuz, bilgisayarınızın yanında arabanız da akıllı hale geldi. Tabii yerli kameralarla, yapay zekayla sizin duygu seviyenizi anlayan bir araba. Arabaya oturduğunuz zaman eğer moraliniz bozuksa size bir anda güzel şarkılar çalabiliyor veya size güzel bir mesaj yayımlayabiliyor. Artık araba da bizimle iletişim kurmaya başladı. Bildiğimiz eski arabalardan farklı. Yorulduğumuz zaman da bize yorulduğumuzu söylüyor."

"Yapay zeka hacker olmaya kalkarsa"

Yapay zekanın ancak öğretildiği kadar zeki olabildiğini, karşısına yeni bir şey çıktığı zaman şaşırarak kendisini korumaya aldığını anlatan Koç, yapay zekanın farklı düşünemediğini, kendince yorum yapamadığını ifade etti.

Koç, "Bundan dolayı 'yapay zeka her şeyi ele geçirecek, her şeyi yok edecek' diye düşünmememiz gerekir. Yapay zekanın en önemli özelliği tekrarlanabilir ve basit işleri yapması. Çok iyi satranç öğrenebiliyor ama bir kural altyapısı var. Ama satrancı çok iyi oynayan bir yapay zekaya 'Karnım acıktı bana bir yumurta kır' dediğiniz zaman, 'Yumurta nedir?' diyor." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın hacker olması ihtimalinin ise riskler taşıdığına işaret eden Koç, "Şimdi günümüzde en büyük sorunlarımızdan birisi bu. Bu kadar kolay siber saldırılara maruz kaldığımız bir yerde eğer yapay zeka hacker olmaya kalkarsa ne yazık ki bizden daha iyi olacağı kesin." dedi.

Siber güvenlik meslek yüksek okullarının önemi

Ali Taha Koç, siber güvenlikle ilgili tehditlere dikkat çekerek, bu anlamda siber güvenlik meslek yüksek okulları açtıklarını anımsattı.

Bu okulların önemine değinen Koç, şunları söyledi:

"Nasıl askerlerimiz, sınırlarımızı, vatanımızı, topraklarımızı koruyorsa bizim de dijital vatanımızı korumamız gerekiyor. Bu dijital vatanımızı koruyacak, biz onlara hacker demiyoruz, biraz yanlış anlaşılıyor. Bizim 'siber kahramanlara' ihtiyacımız var. Ondan dolayı Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik ve siber güvenlik meslek yüksek okulları açtık. Bu okullarda siber bordo bereliler yetiştireceğiz. Bu bordo bereliler bizim siber vatanımızı koruyacak, 7/24 çalışacaklar. Biz şunun farkına vardık. Bu arkadaşlar meslek yüksek okullu olmalarına rağmen ara eleman değil aranan eleman olacak. Çünkü şu anda Türkiye'nin çok büyük bir miktarda siber güvenlik uzmanına ihtiyacı var. Tabii burada da bizim için önemli şeylerden birisi nitelikli olmasıydı. Ondan 25 gibi bir kota koyduk. Az yetiştireceğiz ama çok kaliteli yetiştireceğiz. Turkcell olarak biz de bütün bu eğitimlere katılacağız ve arkadaşların siber güvenlik anlamındaki eğitimlerine katkı sağlayacağız."

Programa katılan İzmir Valisi Süleyman Elban da yeni dönemde akademisyen ve öğrencilere başarı diledi.

Gazze'deki masumların katledilmesi

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ise akademik açılış için normalde farklı bir program içeriği planladıklarını ancak Gazze'de yaşananlar nedeniyle bunu daha sade hale getirdiklerini belirtti.

Budak, "Gazze'deki masumların hiçbir ayrım gözetilmeden sürekli bombardımana maruz bırakılarak katledilmelerini de asla kabul etmiyorum. İsrail'in acımasız, insanlıktan nasibini almamış bu vahşiliğini şiddetle tekrar tekrar kınıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Budak, günün anısına Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç'a hediye takdim etti. Protokol üyeleri daha sonra üniversiteyi yüksek puanla kazanan öğrenciler ile başarılı akademisyenlere plaket verdi.