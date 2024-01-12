Las Vegas

Teknoloji dünyasının buluştuğu dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2024'e katılmak üzere ABD'nin Las Vegas şehrinde bulunan Turkcell Genel Müdürü Koç, değerlendirmelerde bulundu.

Turkcell olarak her sene CES'e katıldıklarını belirten Koç, bu sene özellikle yapay zekanın tüketicilerin kullandığı cihazların hepsinde olduğunu gördüklerini ve yapay zekanın "olmazsa olmaz" bir boyuta ulaştığını anlattı.

Koç, fuarda transparan ekranların da çok popüler olduğunu, kablosuz iletişim alanında ise bağlantılı insanlar yerine bağlantılı nesne ve gereçlere doğru bir akım olduğunu dile getirdi. Bunun en fazla sağlık alanında görüldüğünü aktaran Koç, bu alanda insanlara destek sağlayıcı ürünlerin çıktığını, Turkcell'in de bu ürünlerin bağlantısını sağlayarak vatandaşlara sağlıklı bir yaşam sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

"Uluslararası yapay zeka projelerine katılarak ürün ve hizmetler geliştirme hedefimiz var"

Koç, Turkcell'in Türkiye'nin en büyük veri merkezlerini yönettiğini belirterek, "Kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyim sağlamak için yapay zeka uygulamalarımızı kullanıyoruz. Chatbotlarımız var, bizi aradığınız zaman öncelikle yapay zeka destekli öneriler sunuyoruz. Bunun dışında özellikle kullanıcılarımızın deneyimini artırabilmek için uluslararası yapay zeka projelerine katılarak ürün ve hizmetler geliştirme hedefimiz var." diye konuştu.

Turkcell'in paydaşı olduğu Togg'un da içindeki yapay zeka algoritmalarının birçoğunu sağladığını belirten Koç, "Turkcell olarak özellikle kamerada sizin duygu durumunuzu anlayan ona göre göre değişik müzikler çalan algoritmalarımız var. Yapay zekayı vatandaşlarımızın güzellikleri ve rahatı için kullanmak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

"T10F Türkiye'nin en teknolojik fastback arabası olacak"

Koç, Turkcell olarak Togg'un yüzde 23 ortağı olduklarını anımsatarak, "Özellikle Togg'un ürünleri konusunda teknolojik anlamda desteğimiz devam ediyor." dedi.

Togg'un CES 2024'te tanıttığı yeni modelinden de bahseden Koç, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2019'da ön gösterimini yaptığı sedan aracımız 2022'de konsept tasarımıyla yine CES'teydi ve bu sene 2024 yılında zamanın ruhunu uygun olarak fastback tasarımıyla, T10F ismiyle vatandaşlarımızın ve kullanıcılarımızın beğenisine sunuldu. İnşallah yakın zamanda da seri üretime geçerek Türkiye'nin en teknolojik fastback arabası olacak."

"Turkcell'in bütün uygulamaları artık Togg'un içinde"

Turkcell'in Togg için sağladığı teknolojik ürünlerden bahseden Koç, Turkcell'in teknoloji, özellikle yapay zeka, ekibiyle Togg'un teknoloji ekibinin çok yakın çalıştığını aktardı.

Koç, Türkiye'de satılan her bir Togg'un bağlantısının kendileri tarafından sağlandığını belirterek, "Bunlar birer akıllı cihaz ve güncellemelerin olması gerekiyor, uygulamaların kullanılabilmesi için internete bağlanması gerekiyor. Bütün araçların internet bağlantısını Turkcell sağlıyor." dedi.

Togg'da Fizy gibi uygulamaların kullanıldığına dikkati çeken Koç, "Mesela ben Toggumda müziği sadece Fizy'den dinliyorum. Turkcell'in bütün uygulamaları artık Togg'un içinde, ileride de T10F'in içinde kullanılabilir durumda olacak." diye konuştu.