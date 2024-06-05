Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray Mavi Eşarp, Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Bodrum Hakimi, Artık Sevmeyeceğim gibi senfoni orkestrası ile aranje edilen Yeşil Çam müzikleri ve Türkan Şoray'ın unutulmaz anıları sahnede yeniden hayat bulacak.

10 Haziran saat 20:00'de İstanbul AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek gösterinin biletlerine oldukça ilgi gösteriliyor .

Bu gösteri ile sahne alacak usta sanatçı Türkan Şoray izleyiciler karşısına çıkacağı için oldukça heyecanlı olduğunu ifade etti.

Yoğun ilgi ve merakla beklenen gösterinin biletleri Bubilet te satışına devam ediliyor.