Ankara

Yazılım ve bilişim sektörü, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK), Kıbrıs Girişimcilik ve Teknoloji Yatırım Derneğinin (GİTYAD) desteği ve Mobilefest Fuarı'nın ana sponsorluğunda düzenlenen KKTC Haberleşme Teknolojileri Zirvesi için bir araya geldi.

Etkinlik sonrası sektörün gelişim süreci ve bilişim fuarcılığına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Salgın sürecinde dijital teknolojiler sayesinde sektörün büyümesinin hız kazandığı belirtilirken, ihracatın da aynı oranda artış gösterdiği ifade edildi.

Sektör büyümesi ve ihracatının artışında bilişim fuarcılığının önemine vurgu yapılırken, bu noktada 25-27 Nisan'da gerçekleştirilecek Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ve Konferansının önemine dikkat çekildi.

Türkiye'de sektör büyüklüğü 25 milyar dolar

Yazılım ve bilişim sektörünün özellikle son 10 yılda en yüksek ivme gösteren sektörlerin başında geldiğine dikkati çeken Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazılım ve Bilişim Komitesi Başkanı İlhan Bağören, şöyle konuştu:

"Yüksek katma değerli ihracat hedefi çerçevesinde gerek mal gerekse hizmet ihracatımız açısından stratejik bir önem taşıyan sektörümüz, birçok farklı sektörü de dikey kesmekte. Özellikle pandemi sürecinde hayatın birçok alanına egemen olan dijital teknolojiler sayesinde sektörün büyümesi hız kazandı. Bu çerçevede 2023 yılı içerisinde de yazılım ve bilişim sektörümüz istikrarlı büyümesine devam etti. Küresel yazılım ve bilişim sektör büyüklüğü 5 trilyon dolar, Türkiye'de ise sektör büyüklüğü 25 milyar dolar civarında."

Türkiye'de 100 civarında teknokent ve sektörde 200 bini aşkın istihdam bulunduğuna işaret eden Bağören, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genç ve yetenekli insan kaynağımız ve her geçen gün artan hizmet talebi dikkate alındığında sektörümüzün 2024 yılı içerisinde de ortalamanın üzerinde bir büyüme sergilemesini bekliyoruz. Yapılan araştırmalara göre, 2023-2028 yılları arasında Türkiye yazılım sektörü gelirlerinin yüzde 10 civarında yıllık büyüme oranına sahip olacağı tahmin edilirken, dünyada bu oranın yüzde 5 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Dolayısıyla sektörün küresel pastadan alacağı payın da giderek artacağını düşünüyoruz."

Yazılım ve bilişim sektörünün hizmet ihracatı açısından da son dönemde önemli bir gelişim süreci kaydettiğine değinen İlhan Bağören, son 10 yıla bakıldığında yazılım ve bilişim ihracatının yaklaşık 3 kat arttığını, salgın sürecinden günümüze kadar olan dönem dikkate alındığında ise yüzde 67 bir ihracat artışı gerçekleştiğini açıkladı.

Ticarileştirme ve ihracat kritik önemde

HTK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yaman ise sektörde teknolojik yetkinlikleri ticarileştirmek ve ihracata yöneltmek için adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Bu amaçla her müşteri için proje yapmaktansa ürünleşmeye yönelmenin ve müşteri adaylarının da katıldığı işbirlikleri ile birbirini tamamlamanın önemine değinen Yaman, HTK'nın da bu konularda çalışmak üzere kurulduğunu anımsattı. Yaman, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK ve UDHAM'ın bu konularda önemli destekleri var, özellikle "Siparişe Dayalı AR-GE" programı, bir müşterinin ihtiyacından yola çıkarak pazara hitap edecek ürün geliştirmeyi desteklemekte. Geçmişte HTK bünyesinde yapılmış Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G TÜBİTAK Projesi ve benzerlerini geliştirmek üzere SAYEM programları da var. Benzer şekilde Ticaret Bakanlığı işbirliği destekleri olan HİSER ve URGE programları ile ihracata yönelik eğitim, danışmanlık ve yurtdışı heyet katılımları mümkün."

Yurt dışı pazar araştırmaları ve fuar katılımları ile pazarı daha iyi anlamak, ideal pazara giriş stratejisini en baştan belirlemek gerektiğini belirten Mustafa Yaman, ürünün pazara göre geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekti. Yaman, pazara giriş için Ticaret Bakanlığının "Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality Programı" ile önemli destekler sunduğunu bildirdi.

"Bilişim fuarcılığı iki kat hızla büyüyecek"

expoHIS Genel Müdürü Kenan Onak da bilişim fuarcılığının ekonomik büyüklüğünün 2022'de 9,48 milyar dolar değerinde olduğunu, 2028'de bu rakamın 17,74 milyar dolara ulaşmasının beklediğini açıkladı.

Araştırmaların gelecek yıllarda bilişim fuarlarının genel fuarcılığa göre iki kat hızlı büyüyeceğini ve fuarcılık içindeki payını artıracağını gösterdiğini dile getiren Kenan Onak, bunun sonuçlarını Mobilefest'e olan ilginin her yıl artması ile gördüklerini belirtti.

Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ve Konferansının bölgenin en önemli ICT fuarı haline geldiğini anlatan Kenan Onak, Türkiye'nin en önemli bilişim firmalarının yer alacağı fuarda 300 katılımcı ve 20 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Geçen yıl 20'den fazla üst düzey satın almacıyı yerli firmalarla buluşturarak, iş birliği fırsatları yarattıklarını belirten Kenan Onak, bu yılki hedeflerinin üst düzey 100 uluslararası satın almacıyı fuara getirmek olduğunu bildirdi. Kenan Onak, "Artan katılımcı, ziyaretçi ve satın almacı sayısına bakarak geçtiğimiz yıla göre 3-4 kat daha yüksek bir ticari hacim oluşturacağımızı rahatlıkla söyleyebiliriz." dedi.