Washington DC

Zirveye katılmak üzere Washington'da bulunan Türk heyeti onuruna, ABD Ticaret Odası'nda düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaretten Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Diane Farrell'in yanı sıra iş dünyası temsilcileri katıldı.

Mercan, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ABD-Türkiye İş Konseyi'nin desteklerinin olağanüstü olduğunu belirterek, teşekkürlerini iletti.

Deprem döneminde yapılan yardımları anlatan Mercan, iş dünyası sayesinde yardımların hızla toparlandığını ve Türkiye'ye gönderildiğini aktardı. Mercan, söz konusu dönemde, her iki ülkenin, iş dünyasının ilişkilerinin geliştirilmesinin ve güçlendirilmesinin önemini bir kez daha anladığını kaydetti.

Türkiye ve ABD'nin, vazgeçilmez ortaklar olduğunu vurgulayan Mercan, iki ülkenin bir birinden ayrılamayacağını ifade etti.

"ABD ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler istikrarlı, büyüyen ve dinamik"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de ABD Ticaret Odası ve ABD-Türkiye İş Konseyi'nin özellikle deprem döneminde yaptıklarından çok etkilendiğini söyledi. Depremden etkilenen bölgelere yönelik özel sektör desteğinin 115 milyon dolara ulaştığına işaret eden Flake, ABD-Türkiye İş Konseyi'nin olmaması halinde bunun gerçekleşemeyeceğini dile getirdi.

Flake, ABD hükümetinin Türkiye'ye yönelik deprem yardımlarının ise şimdiye kadar 235 milyon dolara ulaştığını hatırlattı.

SelectUSA Yatırım Zirvesi'ne bu yılki katılıma da değinen Flake, Türkiye'den 30 şirketten 50 kişilik bir heyetin zirvede yer aldığını anlattı. Flake, ABD'ye yatırım yapmanın faydalarına dikkati çekerek, Türk şirketlerinin zirveye katılımından duydukları memnuniyeti vurguladı.

Büyükelçi Flake, ABD ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri "istikrarlı, büyüyen ve dinamik" olarak nitelendirerek, ikili ticaretteki 100 milyar dolarlık hedefin başarılabilir olduğunu belirtti.

"İş dünyasının toplulukları şekillendirme ve güçlendirme sorumluluğu ile gücü var"

ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaretten Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Diane Farrell ise ABD'nin, Türkiye'ye, yaşanan depremler dolayısıyla elinden geldiğince destek olacağını söyledi.

ABD'nin yatırım yapmak için en iyi yer olduğunu belirten Farrell, şirketlerin her türlü yatırımına açık olduklarını, ortaklıkları güçlendirmeyi ve gelecek işbirliklerini dört gözle beklediklerini ifade etti.

ABD-Türkiye İş Konseyi'nin yeni başkanı Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya'yı temsilen resepsiyona katılan Chobani Üst Düzey Yöneticisi Tolga Tanış da ABD Ticaret Odası'nın bir parçası olmaktan büyük bir onur duyduklarını, Oda'nın iş dünyası arasındaki bağları güçlendirmek için en önemli platformlardan biri olduğunu aktardı.

Tanış, Chobani'nin, Türkiye'de henüz bir yatırımının olmamasına rağmen, Ulukaya'nın, iki ülke arasındaki önemli ilişkiye katkıda bulunabileceği için çok heyecanlı olduğunu kaydetti.

Chobani'nin, Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından yardımda bulunmak için hızla harekete geçtiğini anlatan Tanış, iş dünyasının, toplulukları şekillendirme ve güçlendirme sorumluluğu ile gücünün olduğuna inandıklarını, bunun iki ülke arasındaki ilişkilere katkıda bulunduğunu dile getirdi.

AA