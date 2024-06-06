Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom 2024 yılı birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını paylaştı. Türk Telekom'un konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 6 artarak 28 milyar liraya ulaştı. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 23 artarak 10,3 milyar lira olan şirketin, FAVÖK marjı ise geçen yıla kıyasla 510 baz puan iyileşerek yüzde 36,6'ya yükseldi, ilk çeyrekteki net karı ise 1 milyar lira oldu.

Türk Telekom, 2024'ün ilk çeyreğinde 4,6 milyar lira yatırım gerçekleştirdi.

Şirketin, yılın ilk çeyreğinde toplam abone sayısı 52,8 milyon, mobil abone sayısı 26,2 milyon, sabit genişbant abone sayısı 15,2 milyon oldu. Sabit internet ve mobil, Türk Telekom'un ilk çeyrekteki faaliyet gelirlerinin yüzde 72,6'sını oluşturdu. İki iş kolunun gelirlerindeki toplam 2,6 milyar liralık artış yıllık büyümeye önemli katkı sağladı.

Türk Telekom, "Memleketin bir şehrinde değil her şehrinde" anlayışıyla Türkiye'nin 81 ilinde fiber altyapı sağlamaya devam etti. Yarının teknolojileri için olmazsa olmazların başında gelen fiber altyapı uzunluğunu 2024 birinci çeyrek itibarıyla 441 bin kilometreye taşıyan şirketin fiber hane kapsaması ise 32,2 milyon oldu.

Fiber abone sayısı 13 milyona ulaşan Türk Telekom'un, FTTC (Saha Dolabına Kadar Fiber) abone sayısı 8,6 milyon olurken, FTTH/B (Eve/Binaya Kadar Fiber) abone sayısı 4,5 milyona yükseldi.

Türk Telekom'un bir önceki yıl yüzde 79,8 olan fiber abonelerinin toplam sabit genişbant aboneleri içindeki payı yüzde 85,7'ye yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, 2024'e tüm yıl için paylaştıkları öngörü setini teyit eder şekilde sağlam bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Öncü iş kollarımızda devam eden ivme ile yıla tatmin edici bir giriş yaptık. 1Ç'24 hedefleriyle karşılaştırdığımızda, gelir artışı beklentimize paralel gerçekleşirken, FAVÖK marjı beklentimizden yüksek gerçekleşti. Mobil, pazardaki yoğun rekabete rağmen üstün performansı ile bir kez daha konsolide gelir büyümesinin itici gücü oldu. Sabit genişbant ise öngördüğümüz üzere ARPU (kullanıcı başına ortalama gelir) büyümesindeki hızlanmayla katkısını artırırken daha fazlası için gerekli aksiyonları almayı sürdürdü." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı'nı dijitalin yüzyılı yapma vizyonuna liderlik etmeyi sürdüreceğiz"

Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda lokomotif rol üstlendiklerinin altını çizen Önal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes için yüksek hızda erişilebilir internet mottosuyla Türkiye'nin her köşesini fiber ağlarla örüyoruz. Yarının teknolojileri için olmazsa olmazların başında gelen fiber alanında son derece yüksek bir motivasyon ve özveri ile yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yılın ilk çeyreği itibarıyla 441 bin kilometreye ulaşan fiber ağ uzunluğumuz, 32,2 milyon haneyi kapsıyor. Fiber abone sayımız 2024'ün ilk çeyreğinde 13 milyona ulaşırken, FTTC (Saha Dolabına Kadar Fiber) abone sayımız 8,6 milyon olurken, FTTH/B sayımız ise 4,5 milyona yükseldi. Yüksek teknoloji birikimimizi hayatın tüm alanlarına yansıtarak 'Türkiye Yüzyılı'nı, dijitalin yüzyılı yapma vizyonuna liderlik etmeyi sürdüreceğiz. Her sektörde kendi teknolojisini üreten ve dünyaya ihraç eden bir Türkiye için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

Önal, yaptıkları çalışmalarla Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü olduklarını, Türkiye'nin ilk özel endüstriyel 5G mobil şebekesi, ilk canlı 5G maç yayını, 5G destekli ilk çevrim içi uzaktan ameliyat, tarımda ilk akıllı traktör kullanımı, dünyanın ilk 5G VR Kukla Tiyatrosu gibi yenilikçi çalışmalara imza attıklarını ve teknoloji birikimleriyle hayatın her alanına yön vererek dijital geleceğin mimarlığını üstlendiklerini belirtti.

Son 12 ayda 1,7 milyon civarı net abone artışı

Mobil alandaki stratejilerinin olumlu yansımalarına paralel olarak mobil iş kolunun büyümeye devam ettiğine işaret eden Önal, "Mobilin olağanüstü performansı ve büyümeye katkısı sürüyor. Son 12 ayda 1,7 milyon civarı net abone artışı kaydeden faturalı segment oldukça güçlü bir performans sergiledi. Mobil abonelerimizin yüzde 72,3'ü faturalı paket kullanıyor." ifadesini kullandı.

Önal, yatırımları sonucunda kapsama ve kapasite olarak mobildeki konumlarını günden güne güçlendirmeye devam etiklerini vurgulayarak, "4,5G ihalesi sonrası frekans sahipliğimizi 3 katına çıkardık. Hız için önemli olan abone başı frekansta ve 5G için de kritik öneme sahip 1800 Mhz frekans sahipliğinde pazar lideriyiz. Müşteri tabanımızın ve yüksek kaliteli altyapımızın yanı sıra çeyreklerdir süren üstün performansımız sayesinde pazarda artan gücümüz, bizi mobil iş kolumuzun potansiyeli konusunda iyimser olmaya teşvik ediyor. Bireysel ve kurumsal kullanıcılarımızın yenilikçi çözümlerle buluşturmaya devam ederek, müşteri deneyimini odağa aldığımız stratejimizle yukarı yönlü ivmelenen bu performansımızı yıl boyunca sürdürmeyi amaçlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonuyla çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Önal, şunları kaydetti:

"Geleceği iyileştiren teknoloji anlayışımızla sürdürülebilirlik ilkelerini tüm iş süreçlerimize entegre ederek, dijital dönüşümdeki öncü rolümüzle çevreci adımlar atmayı sürdürüyoruz. 'Sürdürülebilir Tahvilimizin' ihracını yakın zamanda tamamlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Sürdürülebilir finansman çerçevemiz kapsamında uluslararası Sürdürülebilir Tahvil ihraç eden finans sektörü dışındaki ilk Türk şirketi olarak 500 milyon dolar tutarında başarılı bir ihraç gerçekleştirdik. Sürdürülebilir bir enstrüman ihraç ederek finansman stratejimizi de sürdürülebilirlik yol haritamız ve hedeflerimiz ile uyumlu hale getirdik. Ülkemizde sürdürülebilir dönüşümün sağlanması adına öncü bir rol üstlenerek gerçekleştirdiğimiz bu ihracın şirketimizin çevreci teknoloji yatırımlarını finanse edecek önemli bir kaynak olacağına inanıyoruz."

Fiber ağ altyapısını günden güne büyüterek dijital geleceğin inşasında rol oynayan Türk Telekom, mobil ve 5G alanındaki adımlarını sürdürüyor. Türk Telekom, sağlıktan finansa, eğitimden sanayiye, kültür-sanattan spora birçok alanda ilklere imza atarak sektöre yön veren uygulamalar geliştiriyor. 5G'nin efektif şekilde kullanılması için en önemli unsurlardan olan baz istasyonlarının fiberleşmesi kapsamında önemli çalışmalar yapan Türk Telekom, LTE mobil baz istasyonlarının yüzde 52’sini fiberle bağlayarak yarının teknolojileriyle uyumlu hale getirdi.