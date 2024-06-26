Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon İtalya'nın Dinamo Sassari ekibinde forma giyen 27 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandı.

Geride kalan sezonda İtalyan ekibiyle 29 maça çıkan 2,04 metre boyundaki oyuncu, 8,9 sayı ortalamasıyla oynadı. Yunan forvet, geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 10,8 sayı, 4 ribaunt ve 2,2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Kariyerinde Panathinaikos ve Olympiakos'ta da forma giyen Charalampopoulos, dönem dönem Yunanistan Milli Takımı'ndan da davet alıyor.

Erdem Can'ı tekrar başantrenörlüğe getiren Türk Telekom; Mahir Ağva, Anthony Brown ve Javon Bess'ten sonra dördüncü transferini Charalampopoulos'la gerçekleştirmiş oldu.