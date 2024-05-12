Teknoloji ekosisteminin paydaşlarını bir araya getirecek etkinliğe 168 ülkeden çok sayıda teknoloji firmasının katılımı bekleniyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark liderliğinde ve Academia Park London-Base Hub işbirliğiyle gerçekleştirilecek "Londra Teknoloji Haftası"nda ilk kez kurulacak 180 metrekarelik Türkiye Pavilyonu'nda 60 yerli teknoloji firması yer alacak.

"Türk startupları için başarı hikayesi çıkarmayı istiyoruz"

Academi Park London Genel Müdürü Ataer Argüder, Londra'nın, teknoloji firmaları için Silikon Vadisi'nden sonraki en büyük piyasa olduğunu belirtti.

Londra Teknoloji Haftası'nın Türk girişim firmalarının dünya sahnesine çıkması bir fırsat olarak görülebileceğine dikkati çeken Argüder, "Türk teknoloji şirketlerini, Ticaret Bakanlığı destekli bu uluslararası sahnede yer alarak işbirlikleri kurmaya ve global pazarda tanınmaya davet ediyoruz. Türkiye'ye döviz ve istihdam kazandırmayı, Türk firmalarının yatırım çekerek dünyaya açılmasını hedefliyoruz." dedi.

Argüder, Türkiye Pavilyonu'nun duyurulmasının ardından 600'e yakın yerli firmanın etkinliğe katılmayı talep ettiğini ifade ederek, "Ancak 60 firmalık yerimiz bulunuyor. Bu nedenle söz konusu firmalar arasından eleme yapmak durumunda kaldık ama gelecek sene daha çok firmayla temsil edilmek için gerekli çalışmaları yapacağız." diye konuştu.

Etkinlikte, Türk teknoloji startuplarının, girişimlerini tanıtmalarının yanı sıra yüz yüze görüşmelerle uluslararası oyuncularla bir araya gelme fırsatı da yakalanacağını anlatan Argüder, Türkiye'den gelen startuplar için pazara giriş programları hazırladıklarını, teknoparklarla İngiltere arasında köprü oluşturmayı ve Türk startupları için başarı hikayesi ortaya çıkarmayı istediklerini bildirdi.

Argüder, dünyanın önde gelen teknoloji liderleri ile yenilikçi startupları ve yatırımcıları bir araya getirecek etkinliğin, global iş ağının genişlemesinin yanında firmaları vitrine çıkartmak ve en son teknolojik eğilimler hakkında bilgi edinmek için fırsat sunduğunu söyledi.

Üst düzey iş liderleri deneyimlerini paylaşacak

Etkinliğe, 60 binin üzerinde katılımcı beklenirken ilham verici kurucular, üst düzey iş liderleri, politika yapıcılar ve yatırımcılar deneyimlerini paylaşacaklar.

Avrupa teknoloji gündemi ve en büyük yetenek havuzunun kalıcı tabanlı ortaklarına ilişkin fırsatların konuşulacağı etkinlikte, kıta pazarına uygun kategoriler değerlendirilecek.

Yapay zekanın iş dünyasına olumlu etkisi de konu başlıkları arasında yer alacak.