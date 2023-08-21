ANKARA AA- Erdoğan, Bahreyn'deki söz konusu GES'in 72 megavat seviyesinde olacağını ancak bölgenin ihtiyacı ve arazilerin uygun olması dolayısıyla sonraki aşamada bu yatırımın 200 megavat seviyesine çıkarılabileceğini söyledi.

Proje kapsamında, Formula-1 pistinde, Bahreyn Üniversite Kampüsü ve Al Dana Gösteri Merkezi'nde yer alan otoparkların çatılarına, Bahreyn Üniversitesi kampüsündeki arazilere, fuar alanı çatılarına GES kurulumu yapacaklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Güneş panellerini panel üreticisi Tayvanlı ortağımızdan tedarik edeceğiz. Buradan gelecek her bir panelin kapasitesi 700 vat seviyesinde. İhale şartnamesinde panellerin kapasitesi 540 vat seviyesinde belirtilmişti. Biz biraz daha teknolojik ve yüksek kapasiteli panel kullanmayı tercih ettik. Bu panel tercihimiz bile mevcut yatırımın kapasitesini artıracaktır. Bahreyn'de 60 milyon dolar yatırımla 72 megavat kapasiteli güneş santrali yatırımı yapacağız. Ana yatırımcı biziz. Bahreyn'deki ihale gereği GETAS Gulf Solar Energy Company şirketini kurduk. Türk mühendisler burada çalışacak, bu konuda taviz veremeyiz. Saha çalışmalarında ise yerel istihdamdan faydalanacağız. Kasımda ilk kazmayı vuracağız, proje 18 ayda tamamlanacak."

Kurulumdan sonra 20 yıl boyunca santralin işletmesinin ve bakımlarının kendileri tarafından yapılacağına ve üretilen elektriğin Bahreyn'e satılacağına işaret eden Erdoğan, elektrik satış fiyatının kilovatsaat başına 4,30 dolar/cent olduğunu bildirdi.

"Körfez ülkelerine ilgimiz sürüyor"

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında resmi ziyarette bulunduğu ülkelerin Türk yatırımcıları daha iyi tanıma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Ülkenin istikrarlı bir yönetime sahip olmasının yabancı yatırımcılar için Bahreyn'i çekici hale getirdiğini aktaran Erdoğan, "Bahreyn diğer Arap ülkelerine göre yönetimdeki istikrar anlamında biraz daha farklı olduğu için bu ülkeyi seçtik. Biz güneş enerjisi santrali yatırımları konusunda Körfez ülkelerini hedef belirledik. Körfez ülkeleri, güneş gibi enerji kaynakları, lokasyon ve yatırım ortamı açısından avantajlar sağlıyor. Körfez ülkelerine ilgimiz sürüyor. Körfez'de yer alan başka ülkelerle de güneş santrali yatırımları için görüşmeler yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.