Berlin

Almanya’da "Tüketici elektroniği fuarı" IFA 2023 ikinci gün etkinleri ile devam ediyor. Fuara katılan Türk şirketleri de en son ürünlerini ziyaretçilere tanıtmaya devam ediyor.

AA muhabirine konuşan Arzum Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Serhan Giray, sürdürülebilirliğe çok önem verdiklerini söyledi.

Berlin'de sergiledikleri ürünlerden bahseden Giray, "Öncelikle Türk kahvesi makinesi Okka'dan bahsetmek istiyorum. Türk kahvesi bizim için amiral gemisi. Türk kahvesini Avrupa pazarına ve diğer pazarlara sokmakta öncülük ediyoruz. Okka'nın iki tane yeni modelini sergiliyoruz burada. Saç grubunda ve kişisel bakımda da iddialıyız.

Onun yanında kişisel blender kategorisi büyüyen bir kategori. Buradaki yeni ürünleri de getirdik. Yani hem mutfakta hem kişisel bakımda hem kahve kategorisinde farklı ürünlerimizi ilk kez IFA'da sergiliyoruz." diye konuştu.

Giray, IFA'da bulunmalarının ana sebebinin Arzum'un globalleşme projesi olduğunun altını çizerek, "Özellikle yurt dışı pazarlarda Arzum'un büyümesi Avrupa'da, Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da bizim için birinci öncelik. Türkiye bizim amiral gemimiz. Türkiye'deki varlığımızı, pazar liderliklerimizi korumaya devam edeceğiz. Önümüzdeki beş sene içinde yeni pazar liderlikleri ekleyeceğiz.

Sadece Avrupa değil Kuzey Afrika ve Orta Doğu öncelikli olmak üzere Amerika ve diğer pazarlara da aynı şekilde giriş yapmaya başlıyoruz. Yeni stratejilerle daha güçlü bir şekilde gelmek istiyoruz. Amacımız Türk markası olarak hem Avrupa'da hem diğer kıtalarda gücümüzü göstermek ve ülkemize değer katmak." şeklinde konuştu.

Bahat 25 ülkeye ihracat yapıyor

Bahat Elektrikli Ev Aletleri firması sahibi Hasan Bahçıvan ise İstanbul'da 20 yıldır elektrikli süpürge üretimi yaptıklarını söyledi. Ürünlerini yaklaşık 25 ülkeye ihraç ettiklerinin altını çizen Bahçıvan, "Her sene IFA Berlin'e katılım sağlıyoruz. İhracatımıza ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla burada bulunuyoruz. Yaklaşık 25 çeşit elektrikli süpürge üretiyoruz. Biz, enerji tüketimi düşük ama performansı yüksek torbasız modellerimizi getirdik. Bunları Avrupalı tüketicilerimize sunuyoruz." dedi.

HİBSAN 95 ülkeyi radarına aldı

Havalandırma sektöründe Türkiye'nin lider firmalarından biri olduklarını belirten HİBSAN İhracat Genel Müdürü Fatih Kotanoğlu, 95 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Kotanoğlu, IFA fuarının tüketici elektroniği sektörünün en önemli fuarlarından biri olduğuna değinerek, "Buraya da ihracat pazarımızı genişletmek, özellikle Avrupa pazarlarında daha iyi yer edinebilmek adına geldik. Daha katma değerli ve sürdürülebilir ürünler yapmak istiyoruz.

Onun için de fuardan da güzel beklentilerimiz var. 5 sene içinde de hem kapasitelerimizi büyüterek hem ihracat pazarlarımızı artırarak daha devamlı pazarlar bularak işlerimizi geliştirmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sersim, 40 yıldır fırın üretiyor

Sersim firması yöneticisi Mehmet Tapkan da Sersim olarak 40 yıldır fırın ürettiklerini söyledi. Türkiye'deki en büyük fırın ihracatçıları arasında yer aldıklarına dikkati çeken Tapkan şöyle devam etti:

"IFA fuarına 20 senedir katılıyoruz. Bu sene fuarda 300 metrekare bir yerle yeni ürünleri gösterdik. Toplam ciromuzun yüzde 50'sini Avrupa pazarları oluşturuyor. Bizim için çok önemli bir pazar. Avrupa pazarı enerji tarafında gazdan elektriğe doğru gidiyor. Biz de o yüzden yeni enerji verimliliği en üst olan ürünlerimizi ilk kez müşterilerimize burada gösteriyoruz.

Rakiplerimiz genelde Avrupalı üreticiler. Onlara karşı yeniliklerimizle, hızlı teslimatlarımızla ve iyi servisimizle öne geçmeye çalışıyoruz. Bir de bizim farklı bir özelliğimiz rakiplerimizin markalarıyla ürün yapıyoruz. Rakipler bir nevi bizim müşterimiz oluyor. Kendi üretemediği ürünlerin bir kısmını bizden temin ediyorlar."

Fuar 5 Eylül'e kadar devam edecek

Sürdürebilirliğin ön plana çıktığı IFA 2023, 5 Eylül'e kadar Almanya’nın Berlin şehrinde ziyaretçilerini ağırlayacak. 8 ülkeden 2 binden fazla firmanın yeni teknoloji ürünlerini sergileyeceği fuarı 180 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuarda bu yılın öne çıkanları arasında Sürdürülebilirlik Köyü, Robotlar Evi, Oyun ve Espor Arenası ve çok sayıda girişime ev sahipliği yapan IFA Next yer alıyor.

AA