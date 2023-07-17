Denizli

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Satranç 1. ve 2. Ligi müsabakaları için Denizli'de bulunan Tulay, açıklamalarda bulundu. Verilen destekler sayesinde sporcuların uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar yakaladığını anlatan Tulay, çok kuvvetli 19 takımın bulunduğu 1. ligde 57'si ünvanlı 258 sporcunun mücadele verdiğini dile getirdi.

İkinci ligde ise 38 takımda 371 sporcunun ter döktüğünü hatırlatan Tulay, "Satrancın çok önemli faydaları var ve herkes bunu anladı. Satranç her şeyden önce özellikle sosyal ve akademik gelişime katkı sağlayan bir branş. O nedenle biz satrancın yayılması ve gelişmesi için önemli faaliyetlere imza atmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Tulay, lisanslı sporcu sayısının bir branş için önemli bir kriter olduğuna işaret etti. Federasyon olarak 1 milyon 200 binden fazla lisanslı sporcuya sahip olduklarının altını çizen Tulay, şöyle devam etti:

"Hedeflerimizi gittikçe büyütüyoruz. Uluslararası arenadaki sonuçlar bizim için önemli. Türk satranç tarihinde bir ilk olan 16 yaş grubunda olimpiyat şampiyonu olduk. Bu yıl yine iddialıyız. Sporcularımızı mümkün olduğunca bu uluslararası turnuvalara göndermeye çalışıyoruz. Altyapıda çok iyiyiz. Çünkü buraya yaptığımız yatırımlar artık meyvelerini veriyor. Ailelerin, kurum ve kuruluşların desteği çok önemli. Çıktığımız tüm sportif organizasyonlardan kupa ve madalyalarla dönüyoruz. Biz artık dünya satranç arenasında örnek gösterilen bir ülke haline geldik. İki türlü örnek gösteriliyoruz aslında. Sportif başarı anlamında çok iyi yerlerdeyiz. Gittiğimiz bütün turnuvalardan madalyalar kupalarla dönüyoruz. Ama onun dışında organizasyon olarak da çok iyi bir noktadayız."

AA