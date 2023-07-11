Ankara

19. Akwaaba African Travel Markets ve 2. Medical Tourism Expo'nun Türkiye satış temsilcisi Serenas Group ve Turquaz Health Tourism yetkililerinden alınan bilgiye göre, Afrika kıtasının önemli turizm etkinliklerinden biri olan fuara, Türkiye'den 20'den fazla hastane ve sağlık kuruluşunun katılması bekleniyor.

Üç günlük fuar kapsamında, Türk sağlık sisteminin Afrikalı sektör temsilcilerine tanıtılması ve yeni iş birliği fırsatları yaratılması amacıyla çeşitli panel ve konferanslar düzenlenecek, B2B görüşmeleri organize edilecek.

Son 18 yılda uluslararası hava yolu ve otel zincirleri de dahil olmak üzere bölgedeki en önemli seyahat pazarlama platformu haline gelen Akwaaba fuarı, önceki yıllarda 15 Afrika ülkesinden 3 binden fazla ziyaretçi ağırladı.

Bu yıl fuarda, sağlık turizmi alanında Türkiye ile daha yoğun işbirliği içinde olma ve mevcut potansiyelin açığa çıkarılması hedefleniyor.

Afrika'da sağlık turizmi

Nijerya başta olmak üzere Afrika ülkelerinde hastanelerin bakımsız ve yetersiz olması, sağlık hizmetlerinin düşük standartta sunulması nedeniyle birçok insan tedavi olmak için yurt dışına seyahat ediyor. 217 milyonluk nüfusa sahip Nijerya'da bu alanda yapılan harcamaların, yıllık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Nijeryalılar, sağlık turizmi destinasyonu olarak çoğunlukla Hindistan, Mısır ve İngiltere gibi ülkeleri tercih ediyor. Son zamanlarda bu alanda önemli pay sahibi olmaya başlayan Türkiye, Afrika ülkelerinin sağlık turizmi pastasından daha fazla pay almak istiyor.

AA