İSTANBUL AA- Federasyonun Türk Grubu Başkanlığı ve Türkiye Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, 27 Mart-28 Nisan'da çevrimiçi yapılan yarışmaya 19 ülkeden 1117 kişi katıldı.

Anadilli ve çok dilli olarak iki yarış türünde, 4 yaş kategorisinde yapılan 8 yarışta 24 madalya verildi.

Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, biri dünya rekoru olmak üzere 5 birincilik, 3 ikincilik, 3 üçüncülükle 11 madalya kazanıp dünya birincisi oldu.

Yarışmada, İtalyanlar 4, Çekyalılar ve Japonlar üçer, Ruslar 2 ve Polonyalılar 1 madalya kazandı.

Madalya kazanan ve derece alan Türk yarışmacılar, gelecek yıl Polonya’nın Katowice şehrinde yapılacak Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.