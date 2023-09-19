İstanbul

Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, eserin Türk kültürünün bilinmesi konusunda hayata geçirilen özel bir proje olduğunu söyledi.

Ateş, Türk kültürünün Anadolu'da şekillenmiş, tüm dünyaya ışık tutan, zengin ve kadim geçmişine vurgu yaparak, "Anadolu'nun önemli medeniyetlerine sahip çıkan ve bu toprakların eşsiz kültürel mirasını dünyanın dört bir yanına taşımayı misyon edinen Türkiye'nin başat kültürel diplomasi kurumu Yunus Emre Enstitüsü, Türkçenin kadim sesinin dünyaya duyurulmasında ve kültürel mirasımızın tanıtılmasında önemli bir görev üstlenmektedir." dedi.

"Türk kültürüne ve Türkçeye ilgi hızla artıyor"

Dünyada Türk kültürüne ve Türkçeye olan ilginin hızla arttığını aktaran Ateş, "Bu artan ilgiye istinaden enstitü olarak kadim Türk kültürünün temel özelliklerini yabancıların anlayabileceği yalınlıkta, ilgi çekici başlıklar altında sunmak için bu derleme kitap çalışmasını hayata geçirmeyi arzuladık." diye konuştu.

Prof. Dr. Ateş, farklı konularda çalışmaların bulunmasına rağmen "Türk Kültürünün ABC'si" adlı eserin bütün farklı konuları bir araya getirmesi bakımından alanında ilk olduğuna dikkati çekerek, "Bunların bir arada bir kitap şeklinde çıkartılması ilk defa YEE'ye nasip oldu." ifadesini kullandı.

YEE'nin dünyanın her tarafında Türk dilini ve kültürünü tanıtmak için kurulmuş bir kurum olduğunun altını çizen Şeref Ateş, "Bu fikri ilk dillendirdiğimde arkadaşlar takdir etmekle beraber şüpheyle de yaklaştılar. Türk mimarisiyle Türk edebiyatının aynı kitap içerisinde olması, Türk kıyafetleriyle yemek kültürünün bir arada bulunması çok zor bir işti." değerlendirmesinde bulundu.

"Kültürler her coğrafyada çok kıymetlidir"

Ateş, eserin ayrıca her biri alanında uzman kıymetli yazarlar tarafından kaleme alındığını ve özenli bir editöryal süreçten geçtiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Kültürler her bir coğrafyada çok kıymetlidir, o coğrafyanın tarihi özelliklerine, insanına, coğrafyasına ve diğer özelliklere göre şekil alır. Onun için de kültürel bakımdan bir kültür diğerinden daha üstün değildir ama her bir kültürün özellikleri vardır. Bu coğrafyadaki kültürel gelişimimiz olağanüstü fırsatlar barındırıyor."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da eseri beğenerek hızlıca diğer dillere de tercüme edilmesini istediğini aktaran Ateş, kitabın yabancıların Türk kültürünü özet bir şekilde görmesi bakımından da önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

"Eser zengin bir okuma tecrübesi edindirecek"

Eserin editörü Prof. Dr. Şaban Köktürk ise eserlerin okuyucuyu uzun ve keyifli bir yolculuğa çıkardığını belirterek, "Bu yolculukta Türklerin sanat, mimari, müzik, mutfak, giyim, edebiyat, mizah, hediyeleşme, özel günler, sinema ve el sanatları gibi pek çok alandaki zengin mirasının tüm yönleriyle anlatıldığına şahit olacağız." dedi.

Türk kültürünün sadece Anadolu'da değil birçok kıtada şekillenmiş zengin bir kültür olduğuna işaret eden Köktürk, "Yunus Emre Enstitüsü, Türk kültürünün dünya geneline tanıtmak için önemli bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda üretilen eserin okuyucularına zengin bir okuma tecrübesi edindireceğini düşünmekteyim." değerlendirmesini yaptı.

Toplantıda, mizah bölümü yazarı Prof. Dr. Metin Ekici, müzik bölümü yazarı Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz Dişiaçık, giyinme kültürü bölümü yazarı Prof. Dr. Emine Koca, Türk sanatı ve mimarisi bölümü yazarı Doç. Dr. Nuri Seçgin de çalışmaya ve kendi bölümlerine ilişkin konuşmalar yaptı.

Eserin yazarları, YEE Kültürel Diplomasi Akademisi eğitmenleri ile akademisyenlerin de katıldığı toplantı, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Davetlilere eser hediye edilirken, toplantının ardından kitabın yazarları katılımcılar için eseri imzaladı.

"Türk Kültürünün ABC'si" eseri hakkında

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan prestij kitap, Türkiye'nin zengin kültürel miras birikimini edebiyat, sinema, geleneksel el sanatları ve gastronomi gibi pek çok alanda uluslararası arenaya taşımak amacıyla hayata geçirildi.

Eserde, "Türk Sanatı ve Mimarisi", "Türk Sanatının Tarihsel Gelişimi", "Türk Kültürünün Hakimiyet Alanında Gelişen Mimarlık", "Modern Türkiye'nin Müziği", "Türk Mutfak Kültürü Mirası", "Türklerde Giyinme Kültürü", "Türk Edebiyatının Önemli Dönemleri ve Eserleri", "Türk Dünyasının Özel Gün Kutlamaları ve Gelenekleri", "Türk Sineması" ve "Türk El Sanatları" olmak üzere farklı başlıklarda Türkiye'nin kültürel değerlerine yer veriliyor.

Kitapta yer alan başlıklar zengin görsellerle desteklenirken, "Türk Müziğinin Tarihi ve Karakteristik Özellikleri" bölümünde yer alan karekodlar sayesinde okuyucular, Türk Müziği enstrümanlarını dinleyebilme fırsatı yakalıyor.

"Türk Kültürünün ABC'si" adlı eser İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerine çevrilerek okuyucuların ilgisine sunulacak.

AA