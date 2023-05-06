Ankara

Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Medikal Direktörü Levent Sağdur, kan bağışlarının ramazan ayı, aşırı sıcak ve soğuklarda dönemsel etkiyle azalabildiğine işaret etti.

Sağdur, şunları söyledi:

"Şu anda günlük 10 bin kan bağış rakamlarını gördük. Bu oran bizim sıkıntı yaşamadığımız, hastanelere verdiğimizden biraz daha fazla kan bağışı toplayabildiğimiz anlamına geliyor. Türk Kızılay kan stokları günlük 29 bine gelmiş durumda. Ülkemizde hastanelere de kan dağıtılıyor ve oralarda da 50-60 bin civarında stok var. Ülkemizde 85 bin ünite civarında günlük kan stoku söz konusu."

"Hastanelere sevk edilenden daha fazla kan bağışı yapılıyor"

Kanın sürekli bir ihtiyaç olduğuna ve ramazan ayında yaşanan düşüş nedeniyle bazı spekülasyonların yapıldığına işaret eden Sağdur, Türk Kızılayın acil durumlar için belirlediği minimum 52 bin düzeyindeki kan stok seviyesinin hastanelere kan verilemediği anlamına gelmediğini vurguladı.

"Şu anda hastanelere sevk edilenden daha fazla kan bağışı yapılıyor." diyen Dr. Sağdur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Minimum kan stoku seviyesi, trafik kazası, deprem gibi olağanüstü durumlarda hiç kan bağışı yapılmasa dahi 7 gün boyunca bütün hastanelerin kan ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz bir seviyedir. Kan miadı olan bir üründür, örneğin 75 bin ünite olarak belirlenen maksimum stokumuz da var. Türk Kızılay kan stoklarında 75 bin ünite geçildiği zaman da vatandaşlarımıza çağrı yapıp kan bağışlarını yavaşlatırız."

"Dönemsel sıkıntı net bir şekilde aşıldı"

Son 15-20 yılda dönemsel azalmalar haricinde minimum kan stok seviyesinin her zaman yakalandığının altını çizen Sağdur, kanın işlemden geçme süreci de dikkate alındığında hastaların ihtiyaçlarının anında karşılanabilmesi için düzenli ve sürekli bağışın çok önemli olduğunu söyledi.

Sağdur, günlük 10 bin ünite bandında kan bağışı devam ettiği sürece ne olağanüstü ne acil ne de rutin durumlarda sıkıntı yaşanmayacağını belirterek, "Ramazanda kan bağışlarıyla ilgili yaşanan dönemsel sıkıntı net bir şekilde aşıldı, kan bağışlarımız bir haftadır günlük 9-10 bin bandında devam ediyor. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"Kan ihtiyacı ancak toplumsal dayanışmayla çözülebilir"

Sıcak havalarda da kan bağışının azalabildiğine işaret eden Sağdur, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.

Türk Kızılayın "kanver.org" isimli sitesinden kan bağış noktalarının haftalık paylaşıldığını, kişilerin bu noktaları kontrol edip istediğinde kan bağışı randevusu da alabileceğini anlatan Sağdur, "Kan ihtiyacı ancak toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayla çözülebilir. Kanın yapay olarak üretilmesi veya yurt dışından getirilmesi mümkün değil. Hastanede ihtiyacı olan kişiler için illa bir başka vatandaşın bağışta bulunması gerekiyor." çağrısında bulundu.

"Türk Kızılay, kan satışı yapmıyor"

Sağdur, Türk Kızılayın "kan sattığı" iddialarının asla gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Bu yönde kurulmuş bir sistem yok. Vatandaşlarımızın hastanelerdeki ihtiyacını tamamen devletimiz karşılıyor ve bunun üzerine kurulmuş bir sistem uygulanıyor." dedi.

Dünyada kan bankacılığı uygulamalarında en gelişmiş sistemi uyguladıklarını aktaran Dr. Levent Sağdur, bu sistemin dünyanın birçok ülkesinde de Türk Kızılay vasıtasıyla hayata geçirildiğini, Kızılay uzmanlarının bu ülkelere danışmanlık verdiğini kaydetti.

Bağışçı gençten "İnsanlar zor durumda kalmasın istedim" mesajı

Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi'nde kan bağışında bulunan 20 yaşındaki Zülfikar Aktaş, "İlk kez kan bağışında bulundum ama bundan sonra düzenli bağış yapmayı düşünüyorum. Ülkemizde kan stokları azaldığı için insanlar zor durumda kalmasın diye kendimce bir çaba göstermek istedim." dedi.

Aktaş, sağlık durumu el veren herkese kan bağışında bulunma çağrısı yaparak, "Bir kan bir başka insanın hayatını kurtarabilir." diye konuştu.

50 yaşındaki Satılmış Topçu da bir arkadaşının hastanedeki eşi için kan bağışı yapmaya geldiğini anlatarak, "Herkes kan bağışında bulunmalı. Ben zaten düzenli bir kan bağışçısıyım, yıllardır kan bağışında bulunurum. Şu anda da kendimi çok iyi hissediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'de 18-60 yaş aralığında, 50 kilogramın üzerinde ve sağlık durumu el veren herkes Türk Kızılay bağış noktalarından kan bağışında bulunabiliyor.

AA