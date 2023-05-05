Kahramanmaraş merkezli, "asrın felaketi" diye nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentte hizmet vermeye başlayan mobil sağlık ekibinde birer doktor, hemşire ile radyoloji teknikeri bulunuyor.

Doğanşehir ilçesine bağlı Karaterzi Mahallesi'nde yaşayan depremzedeleri ziyaret eden Kızılay ekipleri, bazı vatandaşları evlerinde muayene etti.

Bazı depremzedeler ise mobil sağlık aracına gelerek muayene oldu. Mahallede 40 depremzedeye sağlık hizmeti verildi.

Birinci basamak sağlık hizmeti verilen vatandaşlar, evlerine kadar gelen sağlık hizmetinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

AA