Ankara

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay, kurban kesim kampanyası kapsamında hedeflediği 128 bin hisseyi geçerek 146 bin 683 hisselik kurban vekaleti aldı.

"Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla bu yıl yürütülen kampanyayla yurt içinde 31 bin 668, yurt dışında ise 3 kıtada 19 ülkede olmak üzere 115 bin 15 hisselik kurban kesimi gerçekleştirildi.

Kızılay, vekaletle kestiği kurbanlarla Türkiye ve Gazze dahil olmak üzere 21 ülkede yaklaşık 4,2 milyon ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban bereketini taşıyacak.

Türkiye ve Gazze için 31 bin 668 hisse kurban kesildi

Yurt içinde gerçekleştirilen 31 bin 668 hisse kurban kesiminden elde edilen kurban paylarını kavurma konserveleri haline getirilerek sadece bayram günlerinde değil, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak Kızılay, başta deprem bölgesindeki afetzedeler olmak üzere 340 bin ihtiyaç sahibinin sofrasına ortak olacak.

Bu yıl Gazze'deki çatışma mağdurları için de uzun ömürlü kavurma konservesi yöntemini benimseyen Kızılay, yurt içi kampanyasının Gazze'ye ayrılan bölümünde aldığı vekaletlerle 21 bin 252 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi.

Gazze için hazırlanan kavurma konserveleri, Kızılayın bölgeye insani yardım gönderdiği "İyilik Gemileri"yle yaklaşık 1 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırılacak.

Üç kıtada 2,8 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaştı

Kızılay, yurt dışı kurban kampanyası kapsamında Balkanlar'da Bosna Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova, Asya'da Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Pakistan ile Orta Doğu'da Irak, Suriye, Yemen ve Afrika'da ise Çad, Nijer, Somali, Kenya, Sudan, Tanzanya, Uganda, Burkina Faso olmak üzere üç kıtada toplam 19 ülkede 115 bin 15 hisselik kurban kesimi gerçekleştirdi.

Yurt dışındaki kesimlerden elde edilen kurban etlerini soğuk zincir korunarak taze et olarak dağıtan Kızılay, 2,8 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine de kurban payını ulaştırdı.

"Her ihtiyaç sahibi adına şükranlarımızı sunuyoruz"

Kurban ibadetini Kızılay'a verdikleri vekalet aracılığıyla yerine getiren bağışçılara teşekkür eden Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, şunları kaydetti:

"İyiliğe gönül veren hayırsever bağışçılarımız sayesinde milletimizin yardım eli Kızılayımız, Türkiye ve Gazze dahil 21 ülkede yaklaşık 4,2 milyon ihtiyaç sahibinin sofrasına uzanıyor. Kızılay olarak Kurban Bayramı'nın bereketini çoğaltan kıymetli bağışçılarımıza, ulaştığımız her ihtiyaç sahibi adına şükranlarımızı sunuyoruz."