2024 Kempo Dünya Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, üstün performansıyla dünya 2.'liğini elde ederek Türkiye'ye gurur yaşattı. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden sporcular, mücadeleci ruhları ve teknik yetenekleriyle dikkat çekti. Aldıkları sonuçlar, Türk kempo sporunun ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Ayrıca, Türkiye Kempo Federasyonu Başkanı Halis Avşar'ın Uluslararası Kempo Federasyonu'ndan Uluslararası Antrenör, Sporcu ve Hakem Yetiştirmeye Yetkili Koçluk sertifikası alması büyük bir gurur kaynağı oldu. Bu sertifika, Avşar'ın uluslararası alanda antrenörler, sporcular ve hakemler yetiştirmesi için önemli bir adım niteliği taşıyor. Avşar'ın bu başarısı, Türkiye'de kempo sporunun gelişimine önemli katkı sağlayacak ve uluslararası alanda ülkemizin adını en iyi şekilde temsil etmesine olanak tanıyacak.

Halis Avşar'ın liderliğinde, Türkiye Kempo Federasyonu uluslararası alanda önemli bir konuma geldi ve Türk kempo sporcuları dünya çapında başarılar elde etmeye devam ediyor. Avşar'ın uluslararası alanda Türk antrenörlerini ve sporcularını desteklemesi, onların yeteneklerini geliştirmesi ve dünya çapında rekabet edebilirliklerini arttırması, Türk kempo sporunun daha da ileriye taşınmasını sağladı.