Karabük

Kullanımı ve tüketimi için özel değirmen, cezve ve fincan gibi mutfak malzemeleri üretilen, zaman içinde hakkında şiirler yazılan, atasözlerine konu olan ve türküleri seslendirilen Türk kahvesi, 2013'te "UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne girdi.

Misafir ağırlama, dini bayramlar, sohbetler ve kız isteme gibi merasimlerin olmazsa olmazı haline gelen Türk kahvesi, başlı başına bir kültürel öğeye dönüştü.

Yüksek kaliteli kahve çekirdeklerinden harmanlanan, çok ince öğütülen ve tercihen kömür ateşinde ağır ağır kavrulan, bir cezve yardımıyla su ve isteğe göre şeker ilave edilerek pişirilen, küçük fincanlarla servis edilen, telvesinin dibe çökmesi için kısa bir süre beklenen Türk kahvesi, dünyada espresso ile en çok tüketilen kahve türü oldu.

"Süvari", "menengiç", "kül", "cilveli", "mırra", "dibek", "devebatmaz", "yandan çarklı", "sütlü", "nohut, "burçak" "zingarella", "tarz-ı hususi" ve "hilve" gibi yaklaşık 40 çeşidi bulunan Türk kahvesi ilgi görüyor.

"Türk kahvesi tüketimi her geçen gün artıyor"

Safranbolu Kahve Müzesi Kurucusu ve "Türk Kahvesi Atlası" kitabının yazarı Semih Yıldırım, Türk kahvesinde özgün işler yaptıklarını söyledi.

Türk kahvesinin daha çok tüketilebilmesi ve dünyada daha çok tanıtılması için çalıştıklarını belirten Yıldırım, özverili çalışmaların son yıllarda sonuç vermeye başladığını ifade etti.

Yıldırım, Türk kahvesi tüketiminin her geçen gün arttığını dile getirerek, "Türkiye'de de Türk kahvesi çok fazla tüketilmeye başlanan bir kahve çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de de kahve tüketim rakamları her geçen gün artıyor. Şu anda yıllık kişi başı kahve tüketimi 1,5 kilolara kadar yükseldi. 10 yıl önce 200 gramlardaydı." diye konuştu.

Kahve tüketiminin artmasında Türk kahvesinin payının büyük olduğuna işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türk kahvesinin tüketimi, son yıllarda firmalarımızın yaptığı farklı çeşitlerle fazlalaşıyor. Bu durum Türk kahvesine çok değer katıyor. Biz de Safranbolu Kahve Müzesi olarak burada gelen misafirlerimize Anadolu'da yapılmış farklı Türk kahvesi çeşitlerini sunmaya çalışıyoruz. Gelen olumlu tepkiler sonucunda da insanlar burada içtikleri kahveyi evlerinde de tüketmeye başladılar. Bu durum her geçen gün artıyor. Bu bize mutluluk veriyor."

Yıldırım, Türk kahvesi ve lokumun, ülkenin dünyada tanınan önemli markalarından olduğunu aktararak, "Değer vermemiz gereken markalarımız. Türk kahvesi çok özel anların eşlikçisi. Bayramda insanlar misafirliğe gittiklerinde kahve içiyorlar, lokum yiyorlar. Safranbolu, lokumuyla ünlü bir şehrimiz. Safranbolu lokumuyla birlikte Türk kahvesi tüketiliyor." ifadelerini kullandı.

Türk kahvesi üreticisi de olduklarını belirten Yıldırım, "Satışlarımız geçen yıla oranla bu sene ton bazında ciddi anlamda arttı. Kahve fiyatları her geçen gün yükseliyor, buna rağmen tüketim çok yüksek." diye konuştu.