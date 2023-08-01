Haber: Beyza Betül Cihan

İstanbul Taksim Meydanı'nda meydana gelen bir olayda, Libya'dan geldiği iddia edilen bir turistin cep telefonu kamerasıyla metro istasyonunda bir kadının bacaklarını fotoğrafladığı söylendi. Olayın şahidi olan bir Türk kadın, duruma müdahale ederek turisti etkisiz hale getirdi.

İddiaya göre, Taksim metrosunda seyahat eden Libyalı turist, metronun kalabalık olduğu bir anda yanındaki kadınların bacaklarına çekmeye başladı. Taciz iddiasına maruz kalan kadınlar, çaresizlik içindeyken bir Türk kadını, hemen olaya müdahale etti. Türk kadını, turisti etkisiz hale getirerek diğer kadınları korudu.

Olayın hemen ardından durum güvenlik ekiplerine bildirildi ve Libyalı turist gözaltına alındı. Taciz iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.