Ankara

Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anma etkinliğine, Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği üyeleri ve sevenleri katıldı. Dernek üyeleri, Hürkuş için dua etti.

Dernek Başkanı Bahadır Gürer, Vecihi Hürkuş'u anmak için her yıl İstanbul'dan geldiklerini söyledi.

Hürkuş'un, Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biri olduğunu belirten Gürer, "Türkiye'de ilk uçağı yapan ve ilk uçuşu gerçekleştiren Vecihi Hürkuş'tur. Daha sonra ise yolundan sapmayarak Vecihi 14, Vecihi 15, Vecihi 16 gibi uçakları yapması, bir sivil havacılık okulu açması, ilk sivil Türk hava yolu şirketi kurmuş olması Türkiye için çok önemli kazanımlardır." diye konuştu.

Gürer, Vecihi Hürkuş'un sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda değer olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dernek üyeleri daha sonra, 18 yaşındayken gerçekleştirdiği bir atlayışta paraşütünün açılmaması sonucu şehit düşen İlk Kadın Hava Şehidi Eribe Hürkuş'un mezarını ziyaret etti.

AA