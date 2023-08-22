Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nin Amena Girişimcilik Geliştirme Departmanı ile birlikte WIN USA Vakfı ilk kez Amerika dışında Türkiye'de lise, üniversite ve master öğrencilerini zoom eğitiminde buluşturdu. Bu eğitimi tamamlayan öğrenciler özel bir kutlama ile sertifikalarını aldı. Prof Yahya Tabesh (Stanford/Berkeley), Prof Wade Ellis(Harvard) ve Farzad Naimi'nin (silikon vadisi girişimcisi) mentörlüğünde yapılan ve beş gün süren yoğunlaştırılmış seminerde başarılı olan on dört öğrenciye küçük bir kutlamayla sertifikaları verildi.