Haber: Aslı Mercan Sarı

Sözleri, müzikal düzenlemeleri, video klibi ve kullanılan motiflerle kültürel ve tarihsel zenginliğimizi gözler önüne seren eser, birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek nitelikte.

Sözleri Emre Güney’e, ait olan şarkının beste ve aranjesi Selçuk Murat Kızılateş imzası taşıyor. Türk motiflerine en estetik ve ince ayrıntılarıyla şahit olduğumuz video klip ise Türk milletinin tek bayrak ve tek çatı altında kardeşçe yaşayan kültürlerle bir arada olunca ne kadar güçlü olduğu mesajını tüyler ürperten bir hikaye ile gözler önüne seriyor. Halkımızın birlik ve beraberliğini sıra dışa bir senaryo ile eserin duygusal temasına özdeş bir şekilde işleyen video klibin görüntü yönetmenliğinde Serkan Deniz,

yönetmen koltuğunda ise Murat Narşap oturuyor. Bozdağ Film Platolarında gerçekleşen çekimlerde Avcı’nın kullandığı kostümler ve sergilediği oyunculuk da oldukça dikkat çekiyor. Halkın her bir ferdinin tarihsel yaşanmışlığına dair bir şeyler bulup bağrına basacağı "Biz" ülkemiz başta olmak üzere tüm Türk dünyasında Türkiye Yüzyılına yakışır nitelikte büyük bir ses getireceğe benziyor.



Elif benim için çok kıymetli ve özeldir. Duruşunu, hanımefendiliğini her zaman takdir ettiğim değerli kadın kardeşimdir. Ben türküleri çok severim bilirsiniz. İşte Elif benim tam da yüreğime hitap eden o en güzel türkülerimizi seslendiriyor. Beni can evimden yakalıyor ve şimdi de bu özel tekli ile başarılı bir çalışmaya gururla imza atıyor. Başarılarının devamını diliyorum Elif Avcı'ya. Türk Dünyasına armağan olan genç ve dev sesi ayakta alkışlıyorum.