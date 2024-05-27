Toplantıya Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Tataristan Bilim Akademisi Başkan Yardımcısı Aynur Temirhanov, Türk dünyasının ulusal akademi başkanları, üniversite rektörleri ve diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Mustafayev, açılış konuşmasında, toplantının önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Toplantının verimli olacağına inandığını vurgulayan Mustafayev, Türk ülkelerinin bilimsel anlamda büyümeye ve gelişmeye devam ettiğinin altını çizdi.

Mustafayev, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma, sağlık krizleri ve teknolojik gelişmeler gibi alanlarda çalışılması gerektiğini belirterek, bu konuları yüzleşilmesi gereken sınamalar olarak nitelendirdi.

TDT devlet başkanlarının 3 Kasım 2023'te Astana'da düzenlenen "10. Zirve"de Birliğin kararlarına destek verdiğini vurgulayan Mustafayev, Türk Akademisi olarak bilim camiasına katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Mustafeyev, daha somut ve proje temelli işbirliğine doğru ilerleme yönündeki kararlarının kırılma noktası olduğunu belirterek, bu kararların somut sonuçlara yönelik kolektif arzuyu ifade ettiğini anlattı.

Toplantının formatı ve şu ana kadar yaptıkları projelerle ilgili bilgilendirmede bulunan Mustafayev, katılımcılara teşekkür etti.

Türk dünyasının geleceği için çalışılıyor

Binali Yıldırım da Birliğin bu yılki toplantısında da gelecek vizyonu kapsamında önemli konuların ele alınacağına işaret ederek, Türklerin her alanda gelişip güçlenmesi ve bilimin ışığında Türk dünyasının geleceğinin çok daha parlak olması için çalıştıklarını söyledi.

Bu yoğun çalışmanın Türk devletleri ve gelecek vizyonu için yeni bir hamlenin başlangıcı olacağına inandığını dile getiren Yıldırım, son yıllarda katedilen mesafenin ihmal edilecek düzeyde olmadığını ancak daha gidilecek çok yolun bulunduğunu anlattı.

21. yüzyılı sadece "Türkiye Yüzyılı" değil aynı zamanda "Türklerin yüzyılı" olarak da gördüklerini kaydeden Yıldırım, son 200 yılda Türk milletinin bir düşüş dönemi yaşadığının ancak bunun artık sona erdiğinin altını çizdi.

Yıldırım, bilim insanlarına, üniversitelere ve akademiye çok büyük sorumluluklar düştüğüne işaret ederek, TDT bünyesinde birinci hedefin alfabe birliği olduğunu, bunu başardıkları takdirde ciddi yol katedebileceklerini anlattı.

Birçok başlık altında farklı işbirliği alanlarının bulunduğunu dile getiren Yıldırım, ortak tarih konusunun da ele alınması gerektiğini vurguladı.

Yıldırım, TDT bünyesinde görev aldıktan sonra Türk dünyasına hizmet etme aşkının arttığını söyleyerek, Türk devletlerinin birbirinin desteğine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Birliğin dönem başkanlığı, Tataristan Bilim Akademisi Başkan Yardımcısı Temirhanov tarafından TÜBA Başkanı Şeker'e devredildi.