HAZIRLAYAN: FUNDA AKOSMAN

Türk Dünyası Asena’sını kaybetti… Bütün hayatı boyunca milleti ve Türk Dünyası için çalışan gerçekten asil bir yürek, savaşçı bir kimlik, yaşlının, küçüğün, 7’den 70’e herkesin destekçisi, hassas, düşünceli, şiir ruhlu, şiirler yazan, görünmeyen inceliklere bile dikkat eden, çok vefalı, şahane bir dost, muhteşem kadını yitirdik… Kendisi tek başına bir orduya bedel bir insan… Karabağ zaferini sağlamada büyük katkısı oldu… Yüreği her zaman Türk Dünyası için çarpan yiğit kadın…

BU SÖZLERLE SESLENMİŞTİ...

"Duysun dostlar duysun düşman

Azerbaycan - Türkiye 1 millet 2 devlet

Ülkümüz Kızılelma

Dosta dost, düşmana düşmanız

Yaşasın Türk Dünyası

Yaşasın Azerbaycan’ımız

Yaşasın Türkiye’miz

Yaşasın Müslüman Dünyası

Tüm turan ellerine selam olsun

Karabağ’a selam olsun"

Ganire Pashayeva'nın dostları ve sevenleri duygularını paylaştılar...

Jadore Yönetim Kurulu Başkanı Nezahat Kayışkan: Değerli dostum kıymetli kardeşim Ganire’m Türk Dünyasının kalbiydin sen. Karabağ’ın mücadelesini verdin kazandın. Çok duyarlı, çalışkan, özverili, candın… Yokluğuna zor katlanacağız… Nur içinde uyu… Seni çok seviyorum elbet bir gün kavuşacağız…

Ganire Paşayeva kimdir?

GanirePaşayeva, 24 Mart 1975 tarihinde Azerbaycan'ın Tovuzrayonundaki Düz Kırıklı köyünde doğdu. İlk ve ortaöğreniminin ardından Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü'nü ve Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nü bitirdi.

1998 yılında ANS televizyonunda muhabir olarak çalışmaya başladı ve burada çok çeşitli görevlerde bulundu. 2005 yılında Haydar Aliyev Vakfı'nın halkla ilişkiler bölüm başkanı oldu.

6 Kasım 2005 günü yapılan genel seçimlere bağımsız aday olarak katıldı ve Tovuz milletvekili olarak Azerbaycan Millî Meclisi'ne girdi. Millî Meclis'teki Uluslararası ve Parlamentolar Arası İlişkiler Daimi Komisyonu'nun üyesi olan GanirePaşayeva, aynı zamanda Azerbaycan-Gürcistan Parlamentolar Arası Çalışma Grubu'nun başkanı ve Azerbaycan-Türkiye, Azerbaycan-Hindistan ve Azerbaycan-Japonya Parlamentolar Arası Çalışma Grupları'nın üyesiydi. GanirePaşayeva, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nde Azerbaycan Cumhuriyeti'ni temsil eden kurulun da üyesiydi.

Bekâr olan Ganire Paşayeva, Türkçe'nin yanı sıra Rusça ve İngilizce bilmekteydi.

Astana Yayınları tarafından yayımlanmış Aşk Başka adlı bir şiir kitabı bulunmaktadır.

7 Ocak 2017 tarihten Dünya Alpagut Federasyonu As Başkan Yardımcısı görevinde bulunmaktaydı.

Paşayeva, 24 Eylül 2023'te komaya girdikten 4 gün sonra tedavi gördüğü hastanede 28 Eylül 2023'te 48 yaşında öldü.

GANİRE PAŞAYEVA’YA...

Tovuz’un* medarı*, kurt bakışlıydın/

Engin yürekliydin, kavrayışlıydın/

Millete sevdalı, Türk nakışlıydın/

Dirhem* dirhem erir yürekler bugün//

Zamansız gidişin, belimiz büktü/

Gökyüzü karardı, geceye çöktü/

Sanki bir kolumuz gövdeden koptu/

Tartamaz acıyı, ölçekler bugün//

Sen; ‘Büyük Ülkü’nün güçlü adımı’/

Turan illerinin cesur kadını/

Kuşaklar anacak senin adını/

Ağlayarak çağlar, gürlekler* bugün//

Sonunda, kavuştun Tomris Hatun’a/

Tanrı ‘Uçmag*’ yazsın senin bahtına/

Minnettarız duruşuna, cehtine*/

Seni safta bekler, melekler bugün//

Bizden selam söyle kahramanlara/

Elvinlere*, cennetteki canlara/

Balazer Hanım’a*, Asenalara/

Sizin için bütün dilekler bugün///

(Canfer BALÇIK; 29.09.2023/Saat 02:30-05:00; KİEV-UKRAYNA)

*Tovuz: Azerbaycan’ın bir şehri

*dirhem: 3,207gr. 400dirhem- bir okka

*gürlek: çağlayan

*medar: dayanak, destek, yardımcı

*uçmag/ uçmağ: Türk ve Altay mitolojisinde Cennet

*ceht: çabalama, çaba

*elvin: cennet çiçeği

*Balazer Hanım: 1918 yılında, Ermenilerle savaşta, Hoy Kalesi düşmek üzereyken, başörtüsünü çıkararak alnına bağlayıp, silahla düşman üzerine yürüyen; bu tavrıyla fedaileri cesaretlendiren ve savaşın seyrini değiştiren kadın kahramanımız.

BÜYÜK MÜCADELE VERDİ

Ganire Paşayeva’nın Karabağ’da yaşanmış olan Ermeni işgalini ve büyük insanlık dramını tüm dünyaya duyurmak için yıllarca verdiği büyük mücadeleyi hepimiz biliyoruz. Ömrünü Türk Dünyasının iyiliğine adamış Azerbaycan’ın yiğit ve güzel kadınını unutmayacağız…