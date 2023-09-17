Ankara

Türk cerrahlarca göğüs kafesi açılmadan kapalı yöntemle 3 ayrı hastaya canlı yayında yapılan kalp ameliyatı, yurt dışı ve yurt içinden gelen hekimlerce canlı izlendi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serkan Durdu başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonları izleyen hekimler, canlı yayında sorular sorarak ameliyat tekniğine ilişkin bilgi aldı.

Prof. Dr. Durdu, yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de en yaygın sağlık sorunlarının başında gelen kalp hastalıklarının, ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer aldığını söyledi.

Gelişen teknolojiyle, kalp sağlığı konusunda önemli adımlar atıldığını belirten Durdu, tedavide devrim niteliğindeki yeniliklerin hastaların konforunu artırdığını anlattı.

Özellikle Türk tıbbının birçok alanda önemli çalışmalara imza attığını vurgulayan Prof. Dr. Durdu, "Dünyayla paralel olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve hatta bazı alanlarda da öne geçmiş vaziyette. Bu alanlardan biri de kalp damar cerrahisidir." diye konuştu.

Durdu, bu alanda, küçük kesiyle kapalı yöntemle gerçekleştirilen "minival invaziv" olarak isimlendirilen tekniğin dünyada sayılı merkezde uygulandığını ifade etti.

Türk cerrahların ise bu konuda başarılı çalışmalarla dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Durdu, yurt içi ve yurt dışından gelen kalp damar cerrahlarına, canlı yayında yapılan kalp ameliyatlarıyla eğitim verdiklerini bildirdi.

Prof. Dr. Serkan Durdu, "Eğitime, Almanya, İngiltere, Irak, İran, Belçika'nın yanı sıra Kırgızistan ve Özbekistan'dan cerrahlar katıldı, 200 cerrahın 25'ini yabancı, 175'ini ise yurt içinden hekimler oluşturdu. Eğitim kapsamında, katılımcı cerrahlara, minival invaziv ve robotik cerrahinin kullanıldığı yöntemlerle canlı ameliyatlar uygulamalı olarak gösterildi." diye konuştu.

Bu kapsamda, 3 canlı ameliyat gerçekleştirildiğini, iki hastaya, bu yöntemle koroner baypas cerrahisi yapıldığını aktaran Durdu, "Bu hastaların kalp damarlarında darlık ve tıkanık vardı. Minimal invaviz ve kapalı yöntemle başarılı operasyonlar gerçekleştirildi. Yine bir hastamıza daha robotik cerrahiyle kalp kapağı yerleştirildi." bilgisini verdi.

"Her bölgeden hastalar Türk hekimlerini tercih ediyor"

Bu yöntemlerin, açık cerrahiye göre hastaya önemli konfor sağladığına işaret eden Durdu, şunları kaydetti:

"En önemli avantaj, ameliyat esnasında kullanılan yüksek teknolojik ürünlerle ameliyatın kalitesi artıyor ve açık cerrahinin yaratabileceği tüm komplikasyonlardan korunulabiliyor. Göğüs kafesi açılmadığından yara izi az oluyor, enfeksiyon gelişme riski büyük oranda ortadan kalkıyor, kanama riski azalıyor, ameliyata bağlı akciğer problemleri görülmüyor, kan nakli ihtiyacı duyulmuyor ve hastanede yatış süresi çok kısalıyor. Sosyoekonomik ve psikososyal açıdan da avantaj sağlanıyor."

Durdu, genel anestezi altında yapılan koroner baypas ameliyatlarında hastanın göğsünün sol tarafından meme üzerinden 3 santimetrelik bir kesi açıldığını anlattı. Prof. Dr. Durdu, yaklaşık 2,5 saat süren operasyon sonrası, hastanın 1 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 4-5 gün içinde takibi yapılarak taburcu edildiğini dile getirdi.

Bu ameliyatlarda Türk cerrahların dünyada önemli başarılara imza attığına işaret eden Durdu, şöyle devam etti:

"Ülkem adına övünerek söyleyebilirim, minimal invaziv koroner cerrahi ve robotik cerrahisinde Türkiye, dünyada ilk sıralarda, ilk üçün içinde yer alıyor. Bu kapsamda, Avrupa ülkelerinin birçoğundan Amerika'daki birçok merkezden Türkiye öne geçmiş vaziyette. Yurt dışından ülkemize bu konuda eğitim almak için meslektaşlarımız geliyor."

Prof. Dr. Durdu, Türkiye'nin sağlık turizmi açısından da bir dünya markası olmasının gururunu yaşadıklarını anlatarak, sözlerini, "Özellikle Körfez ülkelerinden ülkemize kapalı ameliyatlar için gelen hastalar oluyor. Bunun yanı sıra Almanya, İsveç, Norveç hatta Ukrayna ve Rusya'dan gelen hastalar mevcut. Bulunduğumuz coğrafya içinde her bölgeden hastalar Türk hekimlerini tercih ediyor. Şunu rahatlıkla diyebilirim ki kalbiniz Türk cerrahlarına emanet." diye tamamladı.

AA