İSTANBUL AA- Unutulmaz sanatçı, Devlet Tiyatroları müfettişi Fahrettin Alpman'ın kızı olarak 10 Ekim 1929'da, İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda anne ve babası ayrılan sanatçı, Nişantaşı Kız Lisesinde öğrenciyken tanıştığı İlham Gencer sayesinde müziğe ilgi duydu.

Önce İngilizce şarkılar söyleyen Alpman, üvey babasının işi sebebiyle gittikleri Malatya'da bir ay kaldıktan sonra, İstanbul'da yaşayan anneannesinin yanına taşındı.

Sanatçı, müziğe ilgisi nedeniyle dersleri kötüye gidince, Erenköy Kız Lisesine devam etti. Liseden mezun olduktan sonra İlham Gencer'in solistlik önerisiyle İstanbul Radyosunda program yapmaya başladı.

"You Are Always In My Heart" adlı şarkıyı radyoda yorumlayan Alpman, verdiği bir röportajda o günleri şöyle anlatmıştı:

"İlham'la bağımız hiç kopmamıştı. O sıralarda, 1949'da İstanbul Radyosu açıldı. İlham geldi, 'Radyoda bize 15 dakika verdiler. Her çarşamba iki parça çalacağız. İki parça da sen söyleyeceksin.' dedi. Apar topar radyo programlarına başladık. Derken gençliğin sevgilisi olduk mu? O sıralar İstanbul'da hiç Türk şarkıcı yok. İlk kadın şarkıcı Sevinç Tevs'di. Ona çok özeniyordum. Arkadan Rüçhan Çamay çıktı. Ben üçüncüyüm."

Sahneye ilk kez Taksim'de çıktı

Ayten Alpman, sahneye ilk kez Taksim Belediye Gazinosu'nda düzenlenen bir tıp balosunda çıktı.

Arif Mardin'in yönlendirmesiyle caz şarkıları söyleyen sanatçı, profesyonel sahne çalışmasına ise 1952'de Yeşilköy Deniz Park Oteli'nde başladı, 3 ay sonra Kervansaray Gece Kulübü'ne geçti.

Sanatçının, 1953'te evlendiği İlham Gencer'den Ayşe ve İlhan isimli iki çocuğu oldu.

Gencer'in Çatı Gece Kulübü'nü kurmasının ardından orada sahne almaya başlayan sanatçı, ilk plağı "Sayanora/Passion Flower"ı 1959'da yayınladı.

Alpman ve Gencer'in evliliği 1960'ta sona erdi.

Müziğe İsmet Sıral Orkestrası ile devam eden sanatçı, 1963'te gittiği İsveç'te iki yıl Sıral ile bir yıl da başka bir caz orkestrasıyla sahne aldı.

Türkiye'ye döndüğünde, yabancı şarkılara Türkçe sözlü uyarlama modası başlasa da Alpman caz şarkıları söylemeyi bir süre daha sürdürdü.

Aranjman uyarlamalarının öncüsü Fecri Ebcioğlu'nun ısrarıyla bu furyaya daha fazla direnemeyen sanatçı, uyarlama eserlerin yer aldığı "İnan Bana/Ayrıldık Yalnızım" adlı 45'lik plağı 1967'de müzikseverlerle buluşturdu.

Sezen Cumhur Önal ile birkaç 45'lik yapan Alpman'ın Ebcioğlu ile yaptığı "Sensiz Olmam" şarkısı büyük ilgi gördü.

Sözlerini Fikret Şeneş'in yazdığı, Alpman'ın 1972'de seslendirdiği "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısının olduğu plak ilgi görmedi. Ancak şarkı, 1974'teki Kıbrıs Çıkartması'nda TRT'de çok sık çalınınca, yeniden 45'lik olarak piyasaya sürüldü ve büyük satış rakamlarına ulaştı.

Mireille Mathieu'nun Fransızca seslendirdiği eser, Alpman'la özdeşleşti.