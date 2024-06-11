Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, 5 ayda 110 ülke, özerk ve serbest bölgeye 2 bin 468 ton çay ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu dış satımdan 12 milyon 11 bin 763 dolar kazanç sağlandığını belirten Kalyoncu, "Belçika, Birleşik Krallık ve ABD en fazla çay ihraç edilen 3 ülke oldu. Bu dönem Belçika'ya 4 milyon 767 bin 435, Birleşik Krallık'a 1 milyon 562 bin 4, ABD'ye 876 bin 265 dolarlık çay satıldı." dedi.

Kalyoncu, ihracat yapılan ülke sayısının giderek arttığına işaret ederek, Türkiye'nin çay ihracatının yüzde 51'inin Rize'den gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kentten yılın 5 ayında 21 ülkeye 1608 ton çay satılarak 6 milyon 167 bin 725 dolar kazanç sağlandığını aktaran Kalyoncu, en fazla çayın 4 milyon 708 bin 987 dolarla Belçika'ya ihraç edildiğini, bu ülkeyi 484 bin 179 dolarla ABD, 209 bin 830 dolarla KKTC'nin izlediğini söyledi.

"Çay tarımında sürdürülebilirlik çok önemli"

Kalyoncu, çay üretim ve ihracatının ilerleyen günlerde yapılacak çalışmalarla katlanarak artmasını beklediklerini dile getirerek, tarım ürünlerinde en büyük tehdit olan küresel ısınmaya karşı gerekli önlem planlarının hazırlanarak uygulamaya konulması, kuraklığa dayanıklı çay türleri konusunda çalışmalara ivedilikle başlanması gerektiğini ifade etti.

Çay tarımında sürdürülebilirliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Kalyoncu, Türk çayının yurt dışında bir marka haline dönüştürülmesi için kaliteden ödün vermeden, her ülkedeki tüketici tercihlerine uygun inovatif ürünler geliştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.