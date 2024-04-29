Başkanlığını Eyüp Gözgeç'in yaptığı Türkiye Boks Federasyonu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde Avrupa Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar elde etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyon, Türk boksörler açısından birçok "ilk"e sahne oldu.

Erkekler 51 kiloda mücadele eden Samet Gümüş, büyüklerde katıldığı ilk Avrupa şampiyonasından altın madalyayla ayrıldı.

22 yaşındaki Samet, Türkiye'ye, 13 yıl sonra erkeklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı.

2011'de Ankara'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda finale kalan Fatih Keleş altın, Adem Kılıççı ise gümüş madalya almıştı.

Busenaz Sürmeneli ilk kez Avrupa şampiyonu oldu

Kadınlar 66 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Olimpiyat, dünya, Akdeniz Oyunları, Avrupa Oyunları şampiyonlukları bulunan 25 yaşındaki boksör, ilk kez finalde mücadele ettiği Avrupa şampiyonasında da altın madalya kazandı ve kariyerindeki tek eksik parçayı da tamamladı.

Buse Naz Çakıroğlu peş peşe 3'üncü kez Avrupa şampiyonu

Kadınlar 52 kiloda yarışan 27 yaşındaki Buse Naz Çakıroğlu, üst üste 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna imza attı.

Kariyerinde bir dünya şampiyonluğu, bir olimpiyat gümüş madalyası ve iki Avrupa Oyunları şampiyonluğu bulunan Buse Naz, 2019 ve 2022'den sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu olarak koleksiyonuna bir madalya daha ekledi.

Büşra ve Tuğrulhan büyüklerde ilk Avrupa madalyasını aldı

Büşra Işıldar, kadınlar 75 kilo, Tuğrulhan Erdemir de erkekler 71 kiloda bronz madalya elde etti.

22 yaş altında Avrupa şampiyonluğu bulunan 22 yaşındaki Büşra ve 22 yaş altında Avrupa 2'nciliği kazanan 25 yaşındaki Tuğrulhan, Avrupa büyükler şampiyonasındaki ilk madalyasını aldı.