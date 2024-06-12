Gabin, Bodrum'da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir resort ve otel kompleksini hayata geçirmeye hazırlanıyor. İnşaatına önümüzdeki yıl başlanacak olan proje, 2028 yılında tamamlanarak faaliyete geçecek. Proje kapsamında denizin içinde villalar, dünya markalarının yer aldığı mağazalar, 2000'den fazla kişi kapasiteli night club ve birden fazla restoran bulunacak.

Projenin Detayları ve Özellikleri

- Yatırım Miktarı: 20 milyar TL

- Konum: Bodrum, Yalıkavak

- Tamamlanma Tarihi: 2028

Öne Çıkan Özellikler

- Denizin İçinde Villalar: Deniz üzerinde lüks ve özel villalar, konuklara eşsiz bir konaklama deneyimi sunacak. Bu villalar, özel teraslar ve doğrudan deniz erişimi ile donatılacak.

- Dünya Markalarının Mağazaları: Resort içinde yer alacak prestijli mağazalar, konuklara alışverişte dünya markalarına erişim imkanı sağlayacak.

- 2000 Kişilik Night Club: Gece hayatını sevenler için 2000'den fazla kişi kapasiteli modern ve şık bir night club, unutulmaz eğlenceler sunacak.

- Çok Sayıda Restoran: Farklı mutfaklardan lezzetler sunan birden fazla restoran, gurme deneyimler arayan misafirleri ağırlayacak.

- İleri Düzey Spa ve Wellness Merkezi: Konuklar, geniş kapsamlı spa ve wellness merkezinde rahatlayıp yenilenebilecek.

- Konferans ve Etkinlik Alanları: İş dünyası ve özel etkinlikler için donanımlı ve modern konferans alanları bulunacak.

- Çevre Dostu ve Sürdürülebilir Tasarım: Proje, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir mimari anlayışıyla inşa edilecek.

"Benzersiz bir tatil deneyimi sunmayı amaçlıyoruz"

Ahmet Gabin, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bodrum Yalıkavak, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle dünya çapında bilinen bir destinasyon. Bu projeyle bölgeye yeni bir soluk getirmeyi ve ziyaretçilere benzersiz bir tatil deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, bu yatırımın yerel ekonomiye ve istihdama büyük katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Bodrum Yalıkavak'ta turizmin daha da canlanması ve bölgenin uluslararası alanda daha fazla tanınması hedefleniyor. Ahmet Gabin'in bu büyük yatırımı, Bodrum'da turizm sektörüne yeni bir dinamizm kazandıracak ve bölgenin prestijini artıracak.

Ahmet Gabin, daha önce de çeşitli ülkelerde gerçekleştirdiği başarılı projelerle adından sıkça söz ettiren bir iş adamı olarak biliniyor. Bu yeni yatırım, onun vizyoner yaklaşımını ve yenilikçi bakış açısını bir kez daha gözler önüne seriyor.