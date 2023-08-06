İlk yarıda turist sayısı yüzde 17, turizm geliri yüzde 27 arttı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm verilerine ilişkin açıklamalarında ki veriler yüzleri güldürdü.

Veriler doğrultusunda 2023 yılının ilk 6 ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 17 arttı ve 22 milyon 945 bin olarak gerçekleşti. Yüzde 27 artışla 21.7 Milyar Dolar gelir elde edildi.

Yılın ilk 6 aylık rakamlarına bakıldığında 2022’yi 19 milyon 530 bin ziyaretçi ile kapatmıştık. 2023’te ise 22 milyon 945 bin ziyaretçi ile kapattık. Yani yüzde 17,5’luk bir artışla yılın ilk 6 ayını kapatmış olduk. Sektör temsilcilerinden gelen açıklamalar ikinci döneme girdiğimiz şu aylarda rekorlar kırılacağı yönünde.

2023 yılından bu yana özellikle deprem ve seçim sürecinin turizm üzerindeki olumsuz etkilerine, iklimsel etkiler özellikle serin havaların uzayıp yaz dönemi sıcaklıklarının geç gelmesine ve diğer önemli bir hususta Rus vatandaşlarının Türkiye’de özellikle yüksek gelire hitap eden bölgelerde konut almaları aldıkları konutta konaklaması ve bu konutları ayrıca diğer turistlere de kiraya veriyor olmasına rağmen 2023 yılının ilk yarısı rekor seviyede geçti.

2023 yıl sonu için 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefi koyan Türk turizm sektörü, yaz sezonu olarak en yüksek seviyelere girdiğimiz bu aylarda turizm bölgelerinden gelen veriler ve sektör temsilcilerinin açıklamaları ile turizm sektörü canlılığını ve hedefini koruyor.