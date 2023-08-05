Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;

Vermem Seni Ellere dizisinin Zeliş'i Buse Meral'e 24. yaş gününde oyuncu sevgilisi, İdris Nebi Taşkın'dan romantik paylaşım geldi. Sevgilisinin yeni yaşını sarıldıkları bir poz ve "İyi ki doğdun canım sevgilim. İyi ki benimlesin… seni seviyorum" notuyla kutlayan Taşkan’a Buse Meral'den de yorum gecikmedi. Yakışıklı oyuncunun, sevgilisinin yeni yaşını kutladığı paylaşıma kısa süre içinde beğeni ve yorum yağdı.

TUNÇ ÖZ'DEN ''SULTANIM'' YORUMU

İstanbul gece hayatının aranılan ve sevilen ismi Tunç Öz yepyeni teklisi ile yine eğlendirmeye devam edecek. Bugüne kadar bir çok şarkısı ile 7’den 70’e herkesin kalbinde taht kuran ve eğlence deyince ilk akla gelen isimlerden olan Tunç Öz bu sefer Sezen Aksu imzalı bir şarkı ile yazı kasıp kavurmaya geliyor. Daha önce Levent Yüksel’in seslendirdiği ‘Sultanım’ şarkısının sözü-müziği minik serçe Sezen Aksu’ya ait olurken, düzenlemeyi Miraç Kutlu yaptı. Soykan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yer alan şarkı tüm yaz boyunca herkesi dans ettirecek kadar iddialı bir şekilde düzenlendi. Sanatçı Tunç Öz, şarkıyı söylemekle kalmadı klibi içinde yönetmen koltuğuna oturdu. İlk kez yönetmenlik yaptığını ve çok heyecanlandığın söyleyen başarılı isim, Sezen Aksu şarkısının kendisine uğur getireceğine ve şarkının herkes tarafından çok sevileceğine inandığını söylüyor.

DEHA BİLİMLER ''NAZARA İNANIRIM AMA KURŞUN BULAMIYORUZ BODRUM’DA''

Deha Bilimlier önceki akşam Türkbükü'ndeki Üzüm Kızı'nda sevenleriyle buluştu. Sahneye öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deha Bilimlier, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nazara inandığını söyleyen Bilimlier, “Nazara inanıyorum. Geçenlerde bir beach de şarkı söylerken birden sol gözümün açamadım. Konjonktivite diye bir hastalığa yakalanmışım. Bir süre konserlere gözlükle çıkma zorunda kaldım. Nazar için Arada bir kurşun döktürüyorum ama şu an Bodrum'da kurşun bulamıyoruz” dedi. Röportajın ardından sahnenin yolunu tutan Deha Bilimlier, söylediği şarkılarla ve muhteşem performansıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Her yaz olduğu gibi bu yazda ben damga vuruyorum diyen Deha Bilimlier “Herkes konuşur biz çalışırız” dedi.

KARTAL KAAN ''AŞKIN BAM TELİ'NE BASTI...

1980 yılında perde açan “Hisseli Harikalar Kumpanyası” nın açılışını yaparak; “Hisseli Harikalar Kumpanyası burası açıyor perdesini” diyerek, Türk müzikal tarihinde bir devrin perdesini aralayan Kartal Kaan sözleri ve müziği Oktay Yurdatapan’a ait olan, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan “Aşkın Bam Teli” isimli single’ı ile müzikseverlerle buluşuyor. Baha Boduroğlu’nun Son Eseri 46 Yıl Sonra Yeniden “Aşkın Bam Teli” ne Senfonik Düzenleme. Kartal Kaan’ın, ilk olarak 1977 yılında yayınlanan “Meyhanenin Kanunu & Aşkın Bam Teli” isimli 45’liğinde seslendirdiği “Aşkın Bam Teli” isimli şarkısının yeni senfonik düzenlemesi geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz Baha Boduroğlu’na ait. Senfonik çalışma Boduroğlu’nun, son eseri olma özelliği taşıyor.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...