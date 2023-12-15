Antalya

Deniz, kum ve güneşin yanı sıra kültür, spor ve kongre başta olmak üzere birçok turizm dalında ön plana çıkan Antalya, en fazla turistin ağırlandığı 2019 yılı rakamlarını geride bıraktı. Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya ve Çekya ağırlıklı olmak üzere 100'ün üzerinde ülkeden misafir çeken kent, sezonun uzadığı bir dönem yaşadı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, Kovid-19 salgınından sonra Türkiye'nin ve Antalya'nın çok daha hızlı toparlanma sürecine girdiğini söyledi.

Bu yılki rakamların turizmcileri ve turizmden beslenen diğer sektörleri sevindirdiğini belirten Şahin, "Aralıkta gelen turistlerle Antalya, zirve yılı olan 2019'u yakaladı ve geçti. Tahmin ediyorum yıl sonu itibarıyla 2019'u yüzde 5'lik bir oranla geçmiş olacağız. Bu da tüm zamanların rekoru demek. Uçakla gelen turisti esas alıyoruz, bu da yaklaşık 15,5 milyon ama başka şekilde gelenlerle 'bu yıl 20 milyon turisti ağırladık' diyebiliriz." bilgisini verdi.

Turizm gelirlerinde de önemli artışlar yakalandığına dikkati çeken Şahin, kişi başı gelirin 80 dolar civarından 100 dolara çıktığını bildirdi.

Antalya'nın ülke ekonomisine katkısının yadsınamayacak kadar değerli olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Gelen turistlerin günde 100 dolar harcadıklarını ve Antalya’da ortalama geceleme sayısının 8 olduğunu düşünürsek ülke ekonomisine yılda 14 milyar dolarlık bir katkımız var. TÜİK, geçen haftalarda illerin gayrisafi yurt içi hasılaya katkılarını açıkladı. İstanbul'dan sonra ikinci geliyoruz, en çok katkı sağlayan il olarak. Bunu büyük oranda turizme borçluyuz."

Antalya'da turizm çeşitliliği yüksek

Vali Şahin, Antalya'nın turizmde zengin bir potansiyele sahip olduğunu ve bunu da en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını, plaj turizminin dışında kentin golf, kültür, kongre, sağlık gibi alanlarda da ön plana çıktığını belirtti.

Özellikle kentin sahip olduğu golf sahalarıyla bu alanda ülkede birinci sırada yer aldığını aktaran Şahin, golf ile daha fazla harcama yapan turistin çekildiğini hem de sezonun ölü zamanlarında turist hareketliliğinin sağlandığını kaydetti.

Sağlık turizminin de önemli bir ivme kazandığını ifade eden Şahin, bölgenin kültür turizminde de ön plana çıktığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca antik kentlerdeki arkeolojik kazılarına ilişkin ciddi yatırım yaptığını anlatan Şahin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, 4 yılda Cumhuriyet tarihindeki kazılardan daha fazlasını yapmayı planlıyor ve bu konuda çok yoğun bir ödenek tahsisi sağlıyor. Bunun da meyvelerini topluyoruz. Side çok güzel bir örnek olduk, herkese Side'nin yeni halini görmelerini tavsiye ediyorum. Arkasından Phaselish, Perge, Patara geliyor." diye konuştu.

Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yabancı arkeologların görev aldığı kazılarda Türk arkeolog görevlendirmesinin de çalışmaları hızlandırdığını dile getirdi.

Kongre turizminin de 15 Eylül'den itibaren başladığını ve kış döneminde devam ettiğini aktaran Şahin, dünya liderlerinin buluştuğu G20'nin, Antalya Demokrasi Forumu'nun ve bunun gibi uluslararası alanda birçok zirvenin de Antalya ev sahipliğinde gerçekleştiğini anımsattı.

Fuarlar, festivaller, kongreler, spor turnuvalarıyla kentteki turizm sezonunun 12 aya yayıldığını ifade eden Şahin, kentte turizm hareketliliğinin yıl boyunca devam ettiğini kaydetti.

Türkiye'deki yatak kapasitesinin büyük bir bölümü Antalya'da

Şahin, Antalya'nın altyapısının da güçlü olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin yatak kapasitesinin büyük çoğunluğunun Antalya'da bulunduğunu belirten Şahin, "640 binin üzerinde yatak kapasitemiz, 2 bin 500 civarında turizm tesisimiz var. 640 bin yatak kapasitesinin yaklaşık 400 bini 5 yıldızlı oteller. Bunlar büyük rakamlar. 1980'li yılların başında Türkiye'deki turistik yatak kapasitesinin Rodos Adası'ndan daha az olduğunu düşünürseniz aldığımız mesafenin inanılmaz olduğunu görürsünüz." ifadelerini kullandı.

Şahin, Türkiye'nin mavi bayraklı plaj ve marina sayısında dünyada üçüncü sırada yer aldığına da değindi.

Antalya'da 250 civarında mavi bayraklı plaj bulunduğunu kaydeden Şahin, "Türkiye'deki toplam 550 civarında olan mavi bayrağın neredeyse yarısını biz üstleniyoruz." dedi.

Şahin, turizmin sürdürülebilir olması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca biyolojik arıtma tesisleri için yatırım yapıldığını hatırlatarak, bu alanda da altyapının güçlendirildiğini ifade etti.

Turizm noktasında gelecek yıl da güzel bir sezon geçirmeyi umduklarını vurgulayan Şahin, "Türkiye'nin 1 trilyon dolarlık dünya turizm pastasından alacağı daha çok pay var. Biz daha ileriye gideceğiz. Gelir noktasında dünyada 6. turist sayısında ise 4. sıradayız. Gelirlerde de ilk 5'e girmenin planlarını yapıyoruz." dedi.