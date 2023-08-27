Turizm 10 yılda 430 milyon kişiye istihdam sağlayacak

Birçok sektörde istihdam sayıları düşerken turizm sektöründe ki artış gerçekten önemli bir başlık. Türkiye’nin konaklama sektörü başta olmak üzere hizmet sektöründeki kalitesini tüm dünya biliyor. Çeşitlilik açısından da belli bir noktaya ulaştık. Türkiye’nin daha uzun yıllar turist çekme potansiyeli var. Bugün turizmden aldığımız payı uzun yıllar koruyacağımıza inanıyorum. Son 20 yılda Türkiye’de Turizm, dünya turizminden çok daha hızlı büyüdüğü gerçeğini bende sektör temsilcileri gibi aynı görüşte buluşuyorum. Burada önemli olan her çeşit turizmin, genel turizm pastasından payını alabilmesi.

Geçtiğimiz günlerde Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi’nin (WTTC) Oxford Economics ile birlikte hazırladığı ve açıkladığı raporda seyahat endüstrisinin dünya genelinde 2033 yılına kadar 430 milyon kişiye istihdam yaratacağı tahminleri yönünde. Rapora göre, sektörün küresel büyüklüğünün, 2033 yılına kadar 15.5 Trilyon Dolara ulaşması beklenirken; 2019’la kıyaslandığında yüzde 50’ye varan hızlı bir artış öngörülüyor. Bu öngörüler gerçekleşirse, dünyada her dokuz işten biri, seyahat endüstrisi ile bağlantılı hale gelecek. Bu oran pandemi öncesi 11 kişiden bir kişi idi.

Seyahat sektörünün geleceğine ilişkin çizilen bu pozitif tabloda seyahat eden ülkeler arasında ABD, Çin, Almanya, İngiltere ve Japonya’nın başı çekmesi beklenirken; büyümenin işgücü piyasasına da yansıyacağı ve 2033 yılına kadar 430 milyon kişiye istihdam yaratılacağı tahmin ediliyor. Bu öngörüler gerçekleşirse, dünyada her dokuz işten biri, seyahat ve turizm bağlantılı hale gelecek. Küresel büyüme yıllık yaklaşık yüzde 2.6 olarak öngörülürken, seyahat ve turizm sektöründeki büyümenin ise yüzde 5.1’e ulaşacak.

Çin’in pandemideki kısıtlamaları da kaldırmasıyla seyahat ekonomisini canlandırmada başı çeken ülkelerden biri olması beklenirken; 2033 yılına kadar Çin’in seyahat sektörü ekonomisine yapacağı katkının ise 4 trilyon dolara ulaşabileceği ifade ediliyor. Bu tabloya göre, ABD’nin katkısı ise 3 Trilyon Dolar olup Çin’in gerisinde kalacağı yönünde. 2033'e gelindiğinde ise, küresel seyahat harcamalarında en büyük payın yüzde 22.3 ile Çin'e geçmesi bekleniyor.