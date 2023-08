YÜREĞİNİZİ YORAN BİRİ TEK BİR SÖZLE İFADE EDEMİYORSA KENDİNİ BIRAKIN OLDUĞU YERDE KALSIN YORMASIN SİZİ



YALIN “UNUTULMAZ ŞARKILAR” EFES ANTİK TİYATRO’DA!

Hafızalarımıza kazınan müthiş hitleri ve büyüleyici sesiyle Yalın, sahnelerde fırtınalar estiren “Unutulmaz Şarkılar” konser serisi ile 15 Eylül Cuma akşamı Efes Antik Tiyatro’ya konuk oluyor!

19 yıllık kariyer yolculuğu boyunca sevenlerinin kalbinde taht kuran ve seslendirdiği kendine özgü aşk şarkıları, büyüleyici sesi ve besteleri ile günümüze kadar milyonlarca dinleyici kitlesi yakalayan Yalın, sahnelerde fırtınalar estiren ve biletleri anında tükenen “Unutulmaz Şarkılar” konser serisi ile bu defa 15 Eylül Cuma akşamı sanatın ve kültürün beşiği Efes Antik Tiyatro’ya konuk oluyor.



EGE RÜZGARI LİNET ŞARKILARIYLA ESTİ!

Ünlü sanatçı Linet, 5 günde 3 konseri ile müzikseverlerle buluştu. Linet, önce İzmir Açıkhava Tiyatrosunda sonrasında Kuşadasında Açıkhava konserinde şarkılarıyla Ege'de müzik rüzgarları estirdi. Son olarak sevilen sanatçı İstanbul Yeni Gazinoda konseri ile dinleyicilerine seslendi.

İzmir ve Kuşadası'nda Ege'lilerle buluşan Linet, '1995 yılında İzmir Fuarı’nda İzmirlilerle ilk buluşmam da Egeliler beni bağrına bastı. O günden beri İzmirlilerin fahri hemşehrisiyim, diyen Linet, pop, arabesk, Türk Sanat Müziğinden oluşan repertuarı ile Ege'lilerden tam not aldı. İzmir Açıkhava konserinde ayakkabısı sıkan Linet şarkılarını yalınayak seslendirdi.

İzmir ve Kuşadası Açıkhava Tiyatrosunda verdiği konserlerde yoğun ilgi ile karşılaşan ve yoğun tezahüratlara kayıtsız kalmayan Linet, konserin sonunda bis yaparak seyircilerine veda etti.



BODRUM’DA “DUMAN”KUYRUĞU

Rock müziğin sevilen gruplarından Duman Grubu, BtcTurk 10.Yıl konserleri kapsamında ikinci kes Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı. Konserin başlamasından saatler önce kapıda uzun kuyruklar oluşturan Duman hayranları, kapıların açılmasıyla birlikte konser alanının tıklım tıklım doldurdu. Muhteşem bir coşkuyla sahneye çoktan Duman Grubu, sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranı ile birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Şahane enerjileriyle ve söylediği şarkılarla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan Duman Grubu, yaklaşık iki saat boyunca süren programlarını yoğun istek üzerine bis yaparak alkışlar eşliğinde noktaladı.



ÖZGÜN’DEN YEPYENİ ŞARKI “İMTİYAZ”

Özgün, uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdüğü “İmtiyaz” eserini tamamladı.

2023 yılını yoğun konser maratonuyla geçiren Özgün, söz ve müziği Oytun Karanacak imzası taşıyan “İmtiyaz”ı sevenleriyle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

2005’ten beri çıkardığı albümlerle büyük başarılara imza atan ünlü müzisyen, zaman zaman dinamik ve eğlenceli ruhunun yanı sıra, romantik yönlerini de dinleyicileriyle buluşturmayı ihmal etmiyor. Yine aynı ruhla hayat verdiği “İmtiyaz” ile bu yaz da çok konuşulacak.

Özgün, “İmtiyaz” eserini “Bu şarkı aslında beni Oytun ile tanıştıran ilk şarkı. Sounduyla aranjesiyle, melodik yapısıyla aslında bence tam bir Özgün şarkısı. Dinleyicilerimin çok mutlu olacağını düşünüyorum…” şeklinde dile getiriyor.



BİRİNE SEVDALANIRSAM HEMEN EVLENECEĞİM"

Arabesk müziğin yıldız ismi Hakan Altun Maximum Uniq Açıkhava'da sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Altun, "Burada ilk kez şarkı söyleyeceğim için heyecanlıyım” dedi. Geçtiğimiz günlerde yeni yaşına giren Altun'un doğum gününü kutlayan muhabirlerin "Yaş geçiyor, ömür geçiyor ama aşk şarkılarının adamı hala aşık olamadı..." demesi üzerine başarılı sanatçı, "Ben yaşlara takılmıyorum ama sanırım siz aşksız geçtiği için benim adıma üzülüyorsunuz. Siz abinize uymayın. Bir sevdanız varsa evlenin. Ben de birine sevdalanırsam hemen evleneceğim." dedi.



Mehmet Erdem Yorumuyla Hava Nasıl Oralarda!

Mehmet Erdem’in son albümü “Bir Şarkı Vardı Ya”da yer alan şarkılar bir bir kliplenmeye devam ediyor.

Mehmet Erdem’den Yeni Klip: “Hava Nasıl Oralarda”!.. Sanatçının konserlerinde de sık sık yer verdiği; Edip Akbayram’ın klasikleşmiş şarkılarından olan, söz ve müziği Adnan Ergil imzalı “Hava Nasıl Oralarda”; Mehmet Erdem’in kendine özgü yorumu ve Alper Atakan imzalı dinamik aranjesi ile albümde öne çıkan eserler arasında yer alıyor.



İREM DERİCİ’DEN MÜZİKAL TADINDA KONSER

İrem Derici Jolly Joker x Vodafone Red Açıkhava Konserleri kapsamında İstanbul, Maslak’taki Maximum Uniq Açıkhava’da sahne aldı. İrem Derici’nin konseri dans ve ışık şovlarıyla adeta bir müzikale dönüştü…

İrem Derici dün akşam İstanbul Maslak’taki Maximum Uniq Açıkhava’da Jolly Joker x Vodafone Red Açıkhava Konserleri serisi kapsamında sahneye çıktı. Özel tasarlanmış sahnesi, ışık gösterileri, dansçıları, kıyafetleri ve söylediği şarkılarla tam bir şov kızıydı. Adeta rengarenk bir müzikal sunan İrem Derici ve ekibi performanslarıyla kendilerini izlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.



Özkan Uğur’u unutmadı

Gençlik Festivali Off Day Music, üçüncü gününde Can Bonomo, Adamlar ve Deniz Tekin’i ağırladı. Tekirdağ Şarköy’de düzenlenen festivalde sahne alan Can Bonomo, muhteşem performansıyla 7 bin kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Can Bonomo; konserde ‘’Yine Karşılaşırsak’’, ‘’Hikayem Bitmedi’’ ve ‘’Tastamam’’ gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Bonomo, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Özkan Uğur’u da unutmadı. ‘Maalesef geçen ay babamızı kaybettik’ diyen Can Bonomo; Özkan Uğur’un G.O.R.A için yaptığı, sözleri eşi Aysun Aslan Uğur, bestesi Özkan Uğur’a ait olan ‘Olduramadım’ şarkısını binlerce gençle birlikte söyledi.



DENİZ SEKİ GELİNE ALTINI TAKAMAYINCA GELİNLİĞİN İÇİNE BIRAKTI

Deniz Seki ve Gonca Vuslateri Memoring Events’in sahibi Yapımcı Emir Kaya ve Moda Tasarımcısı Sevda Asoubar’ın Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşen düğününe katıldı.

Deniz Seki, çiçeği burnundaki çifte tam altın takarak mutluluklar diledi. Seki, gelinin üzerine altını takamayınca Asoubar’ın gelinliğinin içine altını bırakarak eğlenceli anlar yaşattı. Gelin Asoubar, ayakkabısının altına ilk sırada Vuslateri ve Seki’nin ismini yazarak onlara aşk temennisinde bulundu.