ÇÖKERTMEDEN ÇIKTIMDA HALİLİM

Geçtiğimiz hafta canım kraliçem anneciğimle başbaşa bir tatil yapalım dedik ve uzun zamandır merak ettiğim Çökertme koyuna Kaptan İbrahim’in yerine gittik. Önce Çökertme’den bahsetmek istiyorum. Muğla’nın Milas ilçesine bağlı küçük bir köy Çökertme. Bodrumlu komşusu Mazı’ya göre biraz daha gölgede kalmış belki ama güzellikte ve sakinlikte yarışır. Dağlarla çevrili bir koy, muhteşem bir deniz, ufukta tekneler, karada tek sıra az katlı pansiyon ve restoranlar. Milas Çökertme köyü mübadele zamanında önem kazanmış ve ülkemize mübadele ile gelen kişilerin yerleştiği yerlerden birisi olmuştur. Köyün içinde bulunan tarihi taş evler günümüzde lokanta ve pansiyon olarak hizmet vermektedir. Köy merkezinde çok fazla gezilecek bir yer bulunmamakta. Muğla ilinin diğer tatil yerlerinde olan karmaşadan uzak sakin ve dingin bir tatil isteyen kişilerin tercih ettiği bir yer. Ama çökertme türküsü burdan gelmiyor, Bodrum’a ait. Hikayesi şöyle ; Çökertme türküsünün kahramanı olan Halil, babası tarafından Van ili, Erçiş ilçesi Bozüyük köyündendir. Ailenin büyükleri önce Van'dan İstanköy'e gelir ve daha sonra da Bodrum Karabağ'da Bekiroğlu Tepesine yerleşirler. Halil'in babası, Demirci Ali Usta burada bir çingene kızı ile evlenir ve Halil dünyaya gelir. Halil bir namus meselesinden dolayı kız kardeşini öldürdükten sonra kaçak gezmeye başlar. Sık sık İstanköy’e gitmektedir. Bu gidişlerinden birinde düğüne davet edilir. Düğünde iken Halil’i Rumlar ihbar eder ve yakalattırırlar. Sonuçta, Halil yedi yıl hapis yatar. Bu olay üzerine Halil Rumlara diş bilemektedir. Hapisten çıkınca da onlara çok haşin davranır. Böylece Rumlarla Halil arasında bir husumet doğar. Halil, bu arada türküde “Çakır Gülsüm” olarak adlandırılan Hafize (Havse) adlı kadına ilgi duymaya başlar. Halil ilk olarak Gülsüm’ü Karakaya’daki bir düğünden zorla kaçırır. Gülsüm ve annesi, o dönemde Bodrum’um yönetiminden sorumlu Çerkes Kaymakam olarak bilinen Ömer Lütfi Bey’in evinde hizmetkârlık yapmaktadır. Türküde adı geçen İbrahim Çavuş, kolculardandır ve Çakır Gülsüm’ün ilk kocasıdır. Halil ikinci olarak Gülsüm’ü, Dertlinin Ali’nin Karabağ'daki evinden alarak dağa kaçırıp Yalıkavak karşısındaki Güdür’de bir in bulur ve Gülsüm’le birlikte burada yaşamaya başlar. Bu olaylara kızan kaymakam Ömer Lütfi Bey, Halil’in üzerine Selamoğlu adlı bir kişiyi gönderir. Selamoğlu Halil’i bulur fakat önceden tanıştıkları için kaymakam konusunda Halil’i uyarır. Halil uyarıları dinleyerek buradan kaçar ve Gülsüm’le birlikte Yalıkavak yakınındaki Çökertme’ye gelir. Amacı bir kayıkla adalara kaçmaktır. Rum gemicilerinden “Kosta Paho” (Kosl’lu Paho) ile anlaşır. Rumlarla aralarındaki husumetten dolayı Paho, tayfa Andon vasıtasıyla Halil’leri Çerkes Kaymakama ihbar eder. Kaymakamın emriyle denizden kol kayığı ile kolcubaşı Barka’nın Ali harekete geçer. Ayrıca Paho’nun demir atacağı karaya yakın yerde de Jandarma Komutanı Ömer Çavuş önceden pusuya yatırılır.Halil Efe'yi uyandıran tekneci oradan kaçarken muhafaza teknesinin açtığı ateşle Halil Efe yaralanır. Yaralı olarak Onu geceye kadar bekleten kolcular Çerkez kaymakamın emriyle boğarak öldürürler. Başta Gülsüm olmak üzere tüm Bodrum bu haberi duyunca yasa boğulur. Çökertme türküsü bu şekilde ortaya çıkar. Gelelim kadığımız yere, kaptan İbrahim’in hikayesine… Dedeleri Kaptan İbrahim doğma büyüme Çökertmeli, Mavi Yolculuk kitaplarına konu olan Çakır Ayşe’nin torunudur. Daha çocuk yaşta başladığı miçoluktan süngerciliğe, kaptanlığa ve oradan da işletmeciliğe kadar uzanan ömrü hep denizle iç içe geçmiş. Nice badireler atlatmış ama hiç yılmamış, tecrübelerle ve anılarla örülü dolu dolu bir hayat onunkisi… Captain İbrahim’i bir köy kahvesi olarak ilk kurduğunda, gerek yöre halkına gerekse iskeleye yanaşan turist kafilelerine verdiği içki-yemek servisiyle beldenin ilk restoranlarından olmuş.

Nev-i şahsına münhasır karakteriyle bugünlere getirdiği ve nesilden nesile devreden bu samimi, içten aile işletmesinde, Çökertme koyunun cömert güzelliğinde, 1983’ten beri hizmet veriyor. İşletmenin kendine ait dört meyve-sebze bahçesi ve iki balıkçı teknesi bulunuyor. Bu sayede restoranın mutfağında her gün taze ürünlerle kahvaltı çeşitleri, yöresel mezeler ve deniz ürünleri özenle hazırlanıyor. Balıklar günlük olarak tutuluyor ve en doğal haliyle sofraya geliyor. Denize sıfır, bahçe içinde yer alan Sevgi Pansiyon ve Captain İbrahim Butik Otel’de, farklı konseptlerde tasarlanan toplamda 21 odayla, deniz ve orman manzaralı konaklama seçenekleriyle sizlere doğayla baş başa olacağınız kusursuz bir tatil deneyimi sunuyor. Kaptan İbrahim’in torunu Sezgin sizi rahat ettirmek için elinden geleni yapıyor. Ama o olmadığı zaman işler o kadar hızlı yürümüyor ve pratik değil. Yemekler çok güzel ama serviste aksamalar var. Plajın olduğu yer çok fazla özenli ve temiz değil. Bana kaptan süite verildi, burası bahçesiyle ve salon, mutfak ve yatak odasından oluşan küçük bir ev gibi. Oldukça sessiz ve huzurlu. Ama genel anlamda beklentimin altında kaldı Çökertme. Tekrar gider miyim? Sanırım birkaç kez düşünmem lazım.

MUHTAR

Dönüş yolunda kahvaltımızı yapmak için Muhtar’ın yerine uğradık. Muhtar Çökertme’nin temelleri 2019 yılında pandemi sürecinde atıldı. Baba mesleği olan marangozluk zanaatinden faydalanarak her köşesini aile el birliği ile inşa etmiş.

‘’Muhtar Çökertme’’ isminin hikayesi ise babalarının 25 yıldır bulundukları bölgede Muhtarlık görevinden geliyor..

Meşhur ve Ödüllü kahvaltılarında kullandıkları tüm ürünler sadece civar köylerdeki bahçelerinden ve çiftliklerdeki ürünlerden. Melek ablanın İncir reçeli favorim oldu bu arada. Aile ve çalışan personelin hepsi güleryüzle karşılıyor ve çok misafirperver. Servis hızlı ve temiz. Çökertmeye değer katan sevimli bir yer.

HASTALIKLAR ÖĞRETMENDİR

Bu haftaki tatil kitabım Hastalıklar Öğretmendir. Yazarımız çok güzel anlatmış. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapan uluslararası sezgisel ve duygusal anatomi eğitmeni ve uygulayıcı olduğum için hemen ilgimi çekti. Sebepsiz çalmaz kapınızı hastalık… Bedeninizin size mutlaka söylemek istediği şeyler vardır… Dilinizin söyleyemediklerini bedeniniz söyler çoğu zaman! Siz de 'bu yaşta ne romatizması bu' veya 'damla alkol almam, sarılık da geçirmedim ne sirozu şimdi', 'MS mi? Benim daha çok işim vardı yapacak!' ya da 'beslenmeme o kadar da dikkat ediyordum, nasıl bağırsak kanseri oldum' der durursunuz. Oysa söylemek istedikleri vardır eklemlerinizin, karaciğerinizin, yoldan çıkmış kontrolsüz 'isyan eden' hücrelerinizin size! Ve bedeninizin diline kulak verip ruhunuzdaki sesi duyabilirseniz, hastalık gider, görevi bitmiştir çünkü artık... Dr. Elif Güveloğlu, insanların birbirlerine sokulamadığı, açılamadığı bu garip soğuk çağda biraz da ruhumuza bakmaya çağırıyor bizi. Havuçtaki beta karoten, domatesteki likopen oranına, kimyasal katkı maddelerine odaklanmış olanlarımıza bambaşka yerlere bakmayı öneriyor. Çünkü kin, nefret, hırs, öfke, affedememe duyguları her türlü katkı maddesinden daha beter; bağışlama, sevgi, şefkat, merhamet duyguları bütün vitaminlerden daha kuvvetli. Güveloğlu, kitabının ismini bir Çin atasözünden seçmiş: Hastalıklar Öğretmendir. Nasıl mı? Kendinize bile itiraf edemediğiniz en derinlerdeki yaraları gösterir size. İçinize ayna tutar. Kininizin, öfkenizin, sevgisizliğinizin, içinize attıklarınızın ne kadar yıkıcı olabileceğini gösterir. Söylediklerini anlar da düşüncelerinizi, duygularınızı, hayatınızı değiştirebilirseniz hastalık da çeker gider; işi bitmiştir artık! Kanser İyileşir kitabının da yazarı olan Dr. Elif Güveloğlu tam da en ihtiyaç duyduğumuz zamanda iyileşmenin, ruhumuzu okşamanın yollarını gösteriyor. Aslında her türlü hastalığın en önemli ilacı içimizde, kalbimizdeki sevgide… Bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapabileceğimiz Kanser İyileşir kitabında yazıldı. Bu kitapta da ruhumuza, düşüncelerimize neler yapabileceklerimiz var.

MUTLU BİR GÜLÜMSEYİŞİN YERİNİ HİÇ BİR TATLI SÖZ TUTAMAZ



Küçük kız, hüzünlü bir yabancıya gülümsedi. Hüzünlü adam bu saf ve içten gülümseyiş karşısında kafasındaki problemleri bir anlığına unutup küçük kıza gülümseyişle karşılık verdi. Birden, yakın geçmişte kendisine yardım eden bir dosta teşekkür etmediğini hatırladı. Eski arkadaşına hemen bir not yazıp yolladı. Aldığı teşekkür mektubu eski dost'u öylesine keyiflendirdi ki, öğle yemeklerini yediği lokantada çalışan garson kıza çok yüklü bir bahşiş bıraktı. Garson kız hayatında ilk kez bu kadar çok bahşiş alıyordu. Akşam eve dönerken, her zaman köşe başında oturan yoksul adamın şapkasına bir teklik bıraktı. Yoksul adam iki gündür doğru dürüst bir şey yememişti. Yüreği minnetle doldu. Karnı, belki de aylardır ilk kez böylesine doymuştu. Bodrum katındaki küçük odasına giderken keyfinden ıslık çalıyordu. Islığı işiten bir köpek yavrusu soğuktan donmuş bir halde yanına geldiğinde onu da kucağına alarak bodrum kattaki odasına götürdü. Küçük köpek gecenin soğuğundan kurtulduğu için mutluydu. Sıcak odada sabaha kadar koşuşturdu. Gece yarısını birkaç saat geçmişken küçük köpek acı acı havlayarak uyandırdı yoksul adamı. Bir duman kokusu vardı odada. Adamla birlikte odadan dışarı çıkan küçük köpek havlamalarıyla tüm binayı ayağa kaldırdı. Başlamakta olan bir yangın herkesin desteğiyle söndürüldü. Dumandan boğulmak üzere olan küçük çocuklar şimdi anne-babalarının kucağında gülümsüyorlardı. Ayırt etmeksizin ve herkese. Hüzünlü adamlara bile. Bir tebessümün sonucuydu küçük çocukların hala anne babalarının kucağında gülümseyişleri.

KELEBEĞİN ZAMANI

Sırada Kelebeğin Zamanı serimin tanıtımı olsun bakalım. Ben üçüncüsünü hazırlıyorum, okumadıysanız acele edin, tam başucu kitapları. Diyorum ki; “Evrenin yasaları kesindir ve herkes için aynı işler. Hiçbirimiz bu yasalardan muaf değiliz.”

Ege’nin kasabası Mercaneli’de Hotel 21’deyiz. Geçmişin travmaları, bugünün hüzünlü şaşkınlığı ve geleceğin endişeleriyle buraya gelenler, Hakan Tarhun’un yol göstericiliği ile hayatlarına yeni bir yön vermeye çalışıyorlardı. Hotel 21’in misafirlerinin hayatlarına yakından tanık olurken belki de onlardan birinin aslında kendiniz olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü yer hayali olsa da yaşamlar gerçek… Acılar, sevinçler, korkular, başkaldırışlar, çaresizlikler, güçlü görünmeye çalışmalar, aşklar gerçek! İşte bu yüzden siz de Yeşim, Canan, Mahir, Damla ve Feryal ile evren yasalarının dilini çözmeye, bu yasaların hayatlarınızı nasıl etkilediğinin farkındalığına varmaya başlayacak; geçmişi ve geleceği yeniden tasarlamanın ne demek olduğunu öğreneceksiniz. Yıllardır kitaplarda, filmlerde, öğretilerde aradığınız ve sizi bir anda değiştireceğine inandığınız mucizenin ancak yüreğinizi kendinize açmakla gerçekleşeceğini fark edeceksiniz. Mucizeler sadece isteyerek değil, ruhunuzda yaşayarak, kalpten inanarak ve kendinize göstereceğiniz sabırla gerçekleşir. İşte o zaman tırtıl, kelebeğin zamanına ulaşır. Psikoloji ve kişisel gelişim kitaplarında madde madde sıralananların gerçek hayata nasıl uyarlanabileceğini anlatmak için yazılan, hepimizin yaşam öykülerinden parçalar bulabileceğiniz “Bitti Dediğin Anda Kaderin Yeniden Yazılır”, ve “İzin Ver” kalemimden bir solukta okuyacağınız romanlar…

Tebessümlerle dolu bir hafta olsun hepimize.