Yılın son gününün pazara gelmesi ve pazartesi gününün resmî tatil olmasıyla doğan üç günlük tatil fırsatı, turizm bölgelerine doping yaptı. Yılbaşı tatili sebebi ile hareketli günler yaşamaya başlayan sektör hem iç pazardan hem de dış pazardan gelen rezervasyonlar ile hedef tutturdu.

2023 yıl sonu için 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefi koyan Türk turizm sektörü, gelen bu doping ile hedefi yakalayarak 2024 yılı için ivmelenerek büyüyecek bir tablonun da referansı oldu. Sektör her yıl hedeflerini büyüterek ve yeni destinasyonlar belirleyerek klasik turizm anlayışını reddederek dünya turizm pastasındaki payını büyütüyor.

2023 yılına veda ettiğimiz bugünlerde üç günlük tatil fırsatını değerlendirmek isteyen yerli turist hareketliliği turizm verilerine yansıdı. Otel rezervasyonlarında bölgesine göre %30 ile %50 oranında artış söz konusu. İç pazarda son dakika rezervasyonlarını da hesaba kattığımızı düşündüğümüzde oranın daha yükseleceğini söylemem mümkün.

Seyahat severler genelde kısa kış tatilleri için rezervasyonlarını son birkaç güne bıraktığı gerçeğini biliyoruz. Yani otel rezervasyonlarındaki bu artışın 29 Aralık’a kadar artması bekleniyor. Özetle 29 Aralık sonuna dek otel rezervasyonlarındaki artış bölgesine göre %30- 50 bandında olacak şeklinde öngörülüyor. Genel tabloda baktığımızda üç günlük yılbaşı tatilini fırsat bilen yerli tatilciler otel doluluk oralarını %80 hatta bazı turizm bölgelerinde %100 seviyesine kadar taşıyacaklar.

Yılbaşı için en çok otel rezervasyonu yaptırılan yerlere bakıldığında, İstanbul’daki şehir otellerinin bu yılbaşı tatili için en çok tercih edildiği görülüyor. İstanbul’daki şehir otellerini Antalya, Uludağ, Lefkoşa ve Nevşehir otelleri takip ediyor. Özellikle saydığım bu bölgelerde otel doluluk oranları çok yüksek seviyede. %80 hatta %100 tam kapasite hizmet verecek oteller tatilciyi karşılamaya hazır.

Yabancı turist verilerinde artış. Rusya, Almanya Türkiye’de tatil yapacak

Katolik Hristiyanların Noel kutlaması 24 Aralık'ta başlıyor, akabinde Ortodoksların devam ediyor. 15 günlük güzel bir süreç otel doluluk oranlarına yansıdı. Geçtiğimiz yıllarda genellikle iç pazar yoğunluğu gördüğümüz yılbaşı tatillerinde bu yıl hem Rus hem de Alman misafirlerde ciddi bir artış var.

Rusya çalışma Bakanlığı bu yıl yılbaşı tatiliyle Noel tatilini birleştirme kararı alması ile Ruslar 30 Aralık Cumartesi gününden 9 Ocak Salı’ya kadar tam 10 gün tatil yapacak. 10 günlük tatil fırsatını Türkiye’de değerlendirecek olan Rusların rezervasyonları Antalya verilerine yansıdı. Rus ve Almanların yanı sıra Balkanlar ve İngiltere’den gelen rezervasyonlarda söz konusu.

Genel tabloda hem iç pazar hem dış pazardan gelen Yılbaşı tatili hareketliliği turizmcinin yüzünü güldürüyor.