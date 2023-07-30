Haber: Damla Oya Erman

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Asya'daki birçok destinasyon, yükselen küresel sıcaklıklardan önemli ölçüde etkilenmiştir. Örneğin ABD'de Death Valley bölgesi, tarihin en sıcak yeri olarak bilinirken, Avrupa'da İtalya ve Fransa gibi ülkelerde aşırı sıcaklıklar nedeniyle sağlık uyarıları verilmektedir.

Bu bölgelere seyahat edecek olanlar, olağan hızlarında gezemeyebilir ve kronik sağlık sorunları olanlar ile riskli kategorilere giren yaşlılar ve küçük çocuklar için adapte olma ya da planları iptal etme ihtiyacı duyabilirler.

Sıcaklık nedeniyle irtibat kesilen uçuşlar, tren raylarının ve yolların bükülmesi gibi ulaşımı etkileyen pek çok olumsuz etki yaşanabilir. Bu nedenle, seyahat edilecek bölgelerdeki yerel hükümet güvenlik önerilerine dikkat etmek ve tavsiyelerini uygulamak önemlidir.

Sıcak hava, sıcak çarpması ve ısı tükenmesi gibi ciddi tıbbi sorunlara yol açabilir. Kronik sağlık sorunları olanlar, yaşlılar, küçük çocuklar ve bebekler daha yüksek risk altındadır. Uzmanlar, sıcak bölgelerde dışarı çıkmadan önce gerekli önlemlerin alınması, bol su içilmesi ve serin ortamlarda kalınması konusunda uyarıyorlar.

Sıcaklık nedeniyle seyahatleri etkilenen kişilere, seyahat sigortalarının doğal afetleri kapsamadığını hatırlatıyor ve bazı durumlarda uçuş iptalleri veya gecikmeleri nedeniyle yardım sağlanabileceğini belirtiyorlar.

Son olarak, Avrupa'da klima sistemlerinin ABD'ye kıyasla daha az yaygın olduğu ve seyahat planlarken bunun göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanıyor. Bu nedenle, sıcak bölgelerde seyahat edeceklerin uygun önlemleri alarak hareket etmeleri önemlidir.