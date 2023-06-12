Istanbul

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, turizmdeki hızlı büyümenin bu sene de devam ettiğini belirterek, "Yılın ilk 4 ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,51 arttı. Şu anki rakamlara bakılırsa bu yılı 2019'un en az yüzde 20 üstünde kapatacağımızı öngörüyorum, ciroda da yüzde 30 üstüne çıkarız diye düşünüyorum. Turizmin başkenti Antalya'da 5 aylık rakamlar, rekorlar yılı 2019'u geçti." dedi.

Türkiye'deki turizm yatırımlarına devam eden Şahinler Holding'in Megasaray Hotels markası, Side'de 5'inci otelini açtı. Megasaray Resort Side'nin açılışı dolayısıyla gazetecilerle bir araya gelen Şahin, Türkiye'deki yatırımları ve spor turizmine verdikleri katkılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sektöre girdikleri günden bu yana sadık müşteri kitlesi oluşturarak Türkiye ekonomisine katkı vermeye devam ettiklerini aktaran Şahin, son olarak açılışını gerçekleştirdikleri Megasaray Resort Side ile 40 milyon avro yatırım yaptıklarını bildirdi.

Başarılarının en büyük sırrını "mutlu çalışan kültürü oluşturmak" olarak açıklayan Şahin, çalışanlarına özel önem vermeleri dolayısıyla müşteri memnuniyeti sağladıklarını, müşteri sadakatini artıran en önemli ayaklardan birinin bu olduğunu söyledi. Şahin, aldıkları çok sayıda ödülün asıl sahiplerinin çalışanları olduğunu ifade etti.

Türkiye'ye verdikleri önem, Türkiye ekonomisine sağladıkları ve sağlamaya devam edecekleri katkılara değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Şahinler Holding olarak, Türkiye'de ve yurt dışındaki fabrikalarımız ve işletmelerimizde binlerce kişiyi istihdam edip yüz milyonlarca dolarlık ihracat yapıyoruz. Çorlu'daki serbest bölgemiz ASB, yıllık 3,5 milyar dolar ticaret işlem hacmi ve 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Faaliyette bulunduğumuz diğer sektörlerde büyümeye devam ediyoruz. Ancak ülkemize net, ciddi döviz getirisi olan turizm sektörüne daha fazla odaklandık. Türkiye'nin konumunu, doğal ve kültürel zenginliklerini turizm için çok avantajlı görüyoruz. Pandemi ve ekonominin sıkıntılı olduğu dönemlere rağmen son 3 yıl içinde 4 oteli daha bünyemize katarak Megasaray Hotels çatısı altında topladık.

Bir anlamda krizi fırsata çevirdik. Megasaray Hotels markamızla Megasaray Club Belek, Megasaray Westbeach Antalya, Das3917 ve bu kış sezonunda kapılarını açacak Megasaray Mount Erciyes'in ardından Megasaray Resort Side ile otel sayımız 5'e çıktı. Bu son yatırımımız bize 40 milyon avroya mal oldu. İlave olarak, bu otelimize 10 milyon avroluk daha yatırım yapacağız. Toplam yatak kapasitemiz 3 bin 500'e çıktı, turizm istihdamımız 2 bini buldu. Megasaray Resort Side otelimizi yeni açmamıza rağmen çok hızlı kadro bulduk. 800 yataklı tesisimizde 400'e yakın kişiye iş imkanı sağladık. İlave yatırımlarla yatak kapasitemizi 1.000'e çıkaracağız, daha fazla istihdam yaratacağız."

"Teniste Antalya'yı, MTA-Megasaray Tenis Akademi'yi marka yaptık"

Kemal Şahin, alternatif turizm alanında Türkiye'de yeni fırsatlar ortaya çıkarıp fark yarattıklarını belirterek, "Turizmde bir model daha yarattık. Megasaray bünyesine spor faaliyetlerini de ekledik. Özellikle de teniste Antalya'yı, MTA-Megasaray Tenis Akademi'yi marka yaptık. En çok turnuva ve kamp yapılan bir yer olarak dünyanın merkezi haline geldik." dedi.

Şahin, akademi bünyesinde yetiştirilen birçok oyuncunun milli takımda yer aldığına işaret ederek, bu oyuncuların Türkiye'yi dünya çapında başarıyla temsil ettiğini söyledi.

MTA-Megasaray Tenis Akademi'de 60 kortta farklı ve önemli turnuvaların paralel oynanabildiğini bildiren Şahin, Side otelinde de şu an 5 kort bulunduğunu, burada turnuva ve kamp yapma imkanı olduğunu anlattı.

Şahin, kış sezonunda Erciyes'te açılması planlanan otelle birlikte sezonu 12 aya yayacaklarını belirterek, "Kış aylarında Antalya'daki otellerimizde yaptığımız spor aktivitelerini, yaz aylarında da dağ otellerimizde yapacağız. Böylece ülkemizde 12 ay tenis turnuvaları yapma imkanı sağlıyoruz. Dolayısıyla otellerimizde hem sezonları uzatarak hem de doluluğu yükselterek ciddi bir sinerji yaratıyoruz. Bu vizyonumuzla turizm sektöründe rakiplerimize göre daha rekabetçi olacağımıza inanıyoruz. Yatırım yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Turizm sektörüne daha çok yatırım yapmaya devam edeceğiz"

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, Türkiye'nin 2022'de 46,4 milyar dolarlık turizm geliri elde ettiğini, bir önceki yıla göre yüzde 53,4'lük artış kaydettiğini aktararak, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'ye gelen turist sayısı 2022'de yüzde 75 artarak 51,4 milyon kişiye ulaştı. Turizmdeki hızlı büyüme bu sene de devam ediyor. Turizm Bakanımızın 2023 yılı için hedefi 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir, 2028 yılında 90 milyon turist, 100 milyar dolar gelir hedefleniyor. Yılın ilk 4 ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,51 arttı. Şu anki rakamlara bakılırsa bu yılı 2019'un en az yüzde 20 üstünde kapatacağımızı öngörüyorum, ciroda da yüzde 30 üstüne çıkarız diye düşünüyorum.

Turizmin başkenti Antalya'da 5 aylık rakamlar, rekorlar yılı 2019'u geçti. Antalya'ya 2023'ün ilk 5 ayında 3 milyon 405 bin 458 turist geldi. Geçen yıla göre yüzde 40 artış var. Mayıs ayında rublenin yüzde 10 değer kaybetmesi, mevsimin soğuk geçmesi sebebiyle doluluk oranlarındaki beklenti tutmadı. Buna rağmen Antalya'ya gelen turist sayısı hedefin yüzde 12 üstünde. Antalya'ya ocak-mayıs döneminde 2019'da 3 milyon 309 bin 285, 2022'de 2 milyon 422 bin 349 turist gelmişti. Bu sene bu rakam 3 milyon 405 bin 458. Antalya'ya en çok ziyaretçi gelen ülkelere bakarsak ocak-mayıs dönemindeki turistlerin 827 bin 618'i, yani yüzde 26,32'si Almanya'dan, 783 bin 737'si, yani yüzde 24,92'si Rusya'dan, 352 bin 184'ü, yani yüzde 11,20'si İngiltere'den geldi."

Şahin, Belek'te de mayısta beklentilerin tam gerçekleşemediğini, bu yüzden otellerin aksiyon alıp fiyatları düşürerek haziran ayını doldurmaya çalıştığını söyledi.

Kendi otel doluluklarının yukarıda seyrettiğine işaret eden Şahin, "Biz Almanların çok tercih ettiği bir oteliz. Rusların açığını onlar kapattı. Spor aktiviteleri, bizi beklediğimiz rakamlara ulaştırdı. Haziranı tamamen dolduracağımızı düşünüyoruz. Bizde genel olarak mayıs ve haziran çok iyi geçmemesine rağmen bu sene turizm rakamlarımız beklediğimizden çok daha iyi olacak. Grup olarak turizm sektörüne daha çok yatırım yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "İstanbul'da 135 villalık projemize bu sene başlıyoruz"

Türkiye'ye yatırımlarının devam edeceğini bildiren Şahin, "2024 yılı başına dek Türkiye'ye 100 milyon dolar daha yatırım yapacağız. Şu ana dek ülkemize 6 milyar dolar döviz girdisi sağladık. Sanayi yatırımlarımız devam ediyor. Bunların tamamına devam ediyoruz." dedi.

İstanbul'da Büyükçekmece Gölü'nün karşısındaki Karaağaç Mahallesi'nde 135 villalık projeye başlayacaklarını aktaran Şahin, 180 dönem üzerinde 135 civarında villa yapacaklarını, şu anda mimarlık projelerinin çizildiğini, projeyi bu yıl içinde hayata geçirmeyi planladıklarını ve 250 milyon doların üzerinde gelir beklediklerini anlattı.

"Rusya-Ukrayna'dan kaybettiğimiz turisti Almanlarla kapatıyoruz"

Kemal Şahin, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinden dolayı kaybedilen 5 milyon civarında turist bulunduğunu ifade ederek, "Rakamlar yavaş yavaş iyileşiyor ama savaş olmasa çok daha ileri gidecektik. Biz bu rakamı daha çok Alman turistlerle, Avrupa'dan gelen turistlerle kapatıyoruz. İngiltere, Çekya, Belçika gibi ülkelerden gelen misafirlerimiz var. Savaştan doğan turist kaybımızı topyekun kapatacağız." dedi.

Şahinler Holding ve Megasaray Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Şahin de bütün otellerde sürdürülebilirlik konusuna çok önem verdiklerini vurgulayarak, "Biz işimizi severek yapıyoruz. Çevre için sürdürülebilir politikalara çok önem veriyoruz. Bütün tesislerimizde Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi Belgesi'ne sahibiz. Hem enerjide hem de atık yönetiminde çevreye duyarlıyız." ifadelerini kullandı.

Açılış toplantısına AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Megasaray Resort Side Genel Müdürü Uğur Önder Yurtseven ve çok sayıda davetli katıldı.

AA