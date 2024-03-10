Altınok, Yenimahalle'de seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, Yenimahalle'de yaşayanların pazar alışverişi yapmak için Keçiören'e geldiğini, seçilmesi halinde Yenimahalle'ye de aynı hizmetleri vereceğini söyledi.

Trafik sorununu çözeceklerini, yeni belediye otobüsleri alacaklarını dile getiren Altınok, şöyle konuştu:

"31 Mart'tan sonra su fiyatlarını yüzde 50 indireceğiz, köylerde su aboneliğinden para almayacağız. Deprem bölgesine çok para harcanıyor biliyorsunuz, kısa süre sonra deprem harcamaları bitecek, sokaktaki kardeşlerimiz evlerine taşınacak. Haklısınız buna bir şey demiyoruz bütçe rahatlayacak, faiz düşecek, emeklimize tüccarımıza bu para harcanacak."

"Biz proje üretiriz, bunlar proje üretmemekle övünüyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Cumhur İttifakı olarak, projeyi, hizmeti öncelediklerini söyledi.

Bayraktar, yatırımları artırarak vatandaşların üstündeki yükü hafiflettiklerini belirterek, "Ülkemizi daha güçlü bir Türkiye yapmak için çalışıyoruz. Biz proje üretiriz, bunlar proje üretmemekle övünüyor. Biz işimize aşığız. Cumhur İttifakı olarak temel hedefimiz sizlere hizmettir, projelerimizle var olduk, bundan sonra da var olmaya devam edeceğiz. Proje belediyeciliği için sizlerin desteğini istiyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Ankara milletvekilleri Fuat Oktay, Ahmet Fethan Baykoç, Murat Alparslan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan ve il başkanlarının katıldığı programda, konuşmaların ardından büronun açılışı yapıldı.

"Kira öder gibi konutlarınızı yapacağız"

Altınok, Elmadağ'da seçim koordinasyon merkezinin açılışına da katıldı.

Ankara'nın sıradan bir il olmadığını, Türkiye’nin vitrini olduğunu ifade eden Altınok, Ankara'ya 19 organize sanayi bölgesi yapacaklarını söyledi.

Altınok, "Ankara'da en az 500 bin vatandaşımız iş sahibi olacak. Elmadağ'da kira öder gibi konutlarınızı yapacağız, sizlere teslim edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de ve dünyanın çoğu yerinde İHA ve SİHA'ların görev yaptığını anlatan Altınok, şunları kaydetti:

"Şunu bilmiyor Yavaş, biz İzmir'de Yunan'ı denize gömdük, onların torunuyuz. Onların gidecek ülkesi vardır, bizim bir ülkemiz vardır, o da Türkiye'dir. Vatansever biri 'Apo Bey' der mi, diyebilir mi? Lafa geldi mi seçim zamanı milliyetçi, ne olduğu belli değil. Bu vatan hepimizin, hepimiz kardeşiz, kim ayrım yaparsa vatan haini, kalleştir. PKK başka bir şey. CHP Genel Başkanı da çıkıyor, Selahattin Demirtaş'a selam söylüyor, Atatürk'e, şehitlere neden selam söylemiyorsun?"

Elmadağ'da kentsel dönüşüm yapacaklarını, çiftçilere destekleri artıracaklarını ve arıcılığı teşvik edeceklerini dile getiren Altınok, öğrencilerin, okul kantinlerinde kullanabilecekleri Kantinkart uygulamasını hayata geçireceklerini vadetti.

"Altınok, proje bankası." diyen Altınok, 109 bin öğrenciyi Çanakkale başta olmak üzere yurdun çeşitli yerlerine ziyarete göndereceklerini sözlerine ekledi.

"Türk milletinin değerleri adına bir tane program yapamamıştır"

Altınok, programda yaptığı konuşmada, Mansur Yavaş'ın önceki yıllarda "MHP'nin CHP'lileştiği" gerekçesiyle partisinden istifa ettiğini, daha sonra ise CHP'den aday olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Makam, mevki ayrı bir şey, ilkeli olmak ayrı bir şey. İlke, her şeyin üzerinde olmalı. Bakıyoruz, 5 yılda Türk milletinin değerleri adına bir tane program yapamamıştır. Sonra, Cumhurbaşkanı adayı olacak ya, televizyonlarda ilk defa birisi 'Apo Bey' dedi. Hiçbir vatansever bunca askerimizin, polisimizin, korucumuzun, öğretmenimizin, Kürt vatandaşımızın katiline 'Apo Bey' diyemez, dememeli."

Ankara'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olduğunu ve dolayısıyla birçok hizmeti hak ettiğini söyleyen Altınok, buna rağmen mevcut yönetimin hizmet anlamında başarısız olduğunu savundu.

"Sadece SGK borcu 8 milyar"

Altınok, ABB'nin borcunun da 3,5 milyardan 20 milyara çıktığını ifade ederek, "Belediyenin bütün şirketleri zarardadır. Özel şirket olsa iflas etmişti. Sadece SGK borcu şu 5 yılda 8 milyar. Sattığı gayrimenkul 9 milyar. Elden geçen bütçe 300 milyar. Ankara'da bundan ne var?" ifadelerini kullandı.

"Çankaya'da kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz"

Turgut Altınok, daha sonra AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan ile Çankaya ilçesinde seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Açılıştaki konuşmasında Altınok, geçmiş yıllarda gezmek için Çankaya'ya giden başkentlilerin, yaptıkları hizmetler sayesinde artık Keçiören'e geldiğini söyledi. Altınok, Çankaya'nın özellikle bir kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu ve belediye başkanı seçilmesi halinde Ankara'nın her yerinde olduğu gibi Çankaya'da da kentsel dönüşümü gerçekleştireceklerini vadetti.

Ankara'da ciddi bir trafik problemi de olduğunu söyleyen Altınok, şehrin nüfusunun artmasıyla trafiğe kayıtlı araç sayısının artacağını ve dolasıyla gerekli çalışmaların yapılmaması durumunda şehrin trafik probleminin İstanbul'un trafik probleminden daha büyük olacağını dile getirdi.

"Geleceğinize oy verin"

Altınok, Ankara'nın büyükşehirden büyük bir kasabaya doğru gittiğini belirterek, bu durumu düzeltmek için birçok projelerinin olduğunu söyledi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için seçmenden destek isteyen Altınok, "En önemlisi Ankara için, kendiniz için, kentimiz için, evimiz için, çocuklarımız, torunlarımız ve geleceğimiz için, 'Geleceğinize oy verin' diyorum." ifadelerini kullandı.

"İttifak içerisinde olduklarını gizleme ihtiyacı içerisinde olmuyorlar"

Programda konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise Altınok'un belediye başkası seçilmesiyle Ankara'nın eski parıltılı dönemlerine geri döneceğini söyledi.

Bu seçimin önemine dikkati çeken Şahin, bir tarafta ülkesini, milletini sevenlerin yer aldığı, diğer tarafta ise PKK'nın siyasi uzantısıyla işbirliği içerisinde, "kent uzlaşısı" adı altında ittifak içerisinde olan bir yapının olduğunu ifade etti.

Şahin, "Ankara'da da artık ittifak içerisinde olduklarını gizleme ihtiyacı içerisinde olmuyorlar. Bakın, DEM ile CHP el ele, kol kola bir seçim süreci içerisindeler. Ankara, bu bölücü zihniyete Çankaya'da ve 25 ilçede 'dur' diyecektir ve Cumhur İttifakı belediyeciliğini Ankaramızda egemen kılacaktır." diye konuştu.

Altınok ve beraberindekiler, konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.