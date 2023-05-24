TUNUS AA- İlaç yapımında ve mutfakta kullanılan nadir çiçekler yetiştiren 45 yaşındaki Abidi, ülkesinde 2021 yılında "en iyi iş kadını" ödülünü aldı.

Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Cenduba vilayetinde yaşayan Abidi, AA muhabirine, 22 yıllık mesleğini bırakarak toprağa dönme kararını ve yenilebilir çiçek yetiştiriciliğinde elde ettiği başarıları anlattı.

Gazeteciliğin oldukça stresli bir iş olduğunu ve aldığı karardan pişmanlık duymadığını belirten Abidi, "Gazetecilik mesleğini 22 yıl boyunca severek yaptım. Ama benim gönlümde çocukluğumdan beri hep toprakla uğraşma isteği vardı. Sofralarda ve ilaç yapımında kullanılan bazı nadir çiçeklerin Tunus'ta olmadığını ve ithal edildiğini fark ettim. Kendimi bu alanda geliştirdim ve çiftçilik hayalimi bu şekilde gerçekleştirdim." dedi.

Yemeklik 21 farklı çiçek yetiştiriyor

Çiçekçiliğe başlamadan önce meslek edindirme kursunda çiftçilik eğitimi aldığını kaydeden Abidi, çiçek yetiştiriciliğine 5 çiçekle başladığını zamanla çeşit sayısını 21'e yükselttiğini söyledi.

Doğal yaşamı çok sevdiğini bu yüzden gazetecilikten çiftçiliğe geçiş sürecinde zorluk yaşamadığını dile getiren Abidi, şöyle konuştu:

"Yenilebilir çiçek üretimi uzun zamandır hayalini kurduğum ve tüm yönleriyle inceledikten sonra hayata geçirdiğim bir proje. Nem oranının yüksek olduğu ve su ihtiyacının kolaylıkla giderildiği bir bölge olduğu için projeme Tabarka'da başladım. Ilıman iklime sahip Tabarka, çiçek yetiştiriciliği için çok uygun bir yer. İlk başta 5 çeşit çiçekle işe başladım, sonra bu sayıyı 7'ye, ardında 15'e çıkardım. Şimdi ise 21 çeşit çiçek yetiştiriyorum."

İnsanların, Kovid-19 salgını döneminde bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bitkilere yöneldiğine işaret eden Abidi, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Özellikle Kovid-19'un yayılmaya başladığı süreçte C vitamini bakımından zengin bitkileri yetiştirmeye ve tanıtmaya başladım. Tunus'ta lüks lokantalar ve bitkisel ilaç yapan eczaneler haricinde yenen çiçekleri pek kimse bilmiyordu. Salgın sürecinde bu bitkileri tanıtmak ve insanların kullanımına sunmak için iyi bir fırsat yakaladım."

Gazetecilikten çiftçiliğe geçiş

Üniversitede gazetecilik eğitimi aldıktan sonra Tunus Ulusal Radyosu'nda meslek hayatına atıldığını anlatan Abidi, şunları söyledi:

"Ulusal Radyo'da iki yıl muhabir olarak çalıştım, bu süreçte mesleğin inceliklerini de öğrendim. Daha sonra Radyo Kef'te çalışmaya başladım. Yaklaşık 7 yıl çalıştığım radyoda daha çok turizm ile ilgili programlar yaptım. 2015 yılında Tunus Turizm Danışma Merkezi tarafından verilen 'Altın Kalem' ödülünü aldım. Yaptığım doğa turizmi programı ile Ürdün'de 'Şeref Kalkanı Medya' ödülünü aldım."

Meslek hayatındaki başarılara rağmen yıllar sonra kendini çocukluğundan beri hayalini kurduğu toprakla uğraşırken bulduğunu dile getiren Abidi, şunları kaydetti:

"Başlangıçta tarım alanında eğitim almam gerekti. Sektör araştırması ve tarım alanındaki eğitimler derken mutfakta kullanılan çiçek yetiştiriciliğinde boşluk olduğunu fark ettim. Yurt dışından çok yüksek paralar ödeyerek getirilen çiçekleri yetiştirmeye başladım. Mesela İspanya'dan getirilen 5 gramı 220 Tunus dinarı (70 dolar) olan kurutulmuş çiçeği ben 65 dinara (20 dolar) hem de iyi bir kâr elde ederek satıyorum."

"Çiçek yenir mi?" sorularına muhatap oldu

Çiçek yetiştirmeye başladıktan sonra ülke genelinde yemeklik çiçek tanıtımı yaptığını anlatan Abidi, şunları kaydetti:

"Tunus'ta pek bilinen bir iş olmadığı için mutfakta ve ilaç yapımında kullanılan çiçek yetiştiriciliğine başlama sürecim de zor oldu. Devletin sağladığı tarımsal teşvik programlarıyla projemi başlatmak istedim ama kimseyi inandıramadım. 'Çiçek yenir mi?' diyerek beni reddettiler. Bunun üzerine kendi imkanlarımla bu bölgede (Tabarka) toprak satın aldım ve bu işe başladım. Bu bölge Cezayir sınırına yakın olduğu için turizme de açık, otel ve lüks lokantaların olması da bizim işimiz açısından avantajlı. Çünkü önde gelen müşterilerimiz ürünlerimizi taze olarak tüketen pastane, otel, lüks restoranlar ile kurutulmuş olarak kullanan besin takviyesi üreten ilaç laboratuvarları."

"Hedefim ithal ettiğimiz çiçekleri ihraç etmek"

Bu işe zor şartlarda başlamasına rağmen yetiştirdiği ürünlerin kaliteli olmasından dolayı Fransa ve Cezayir'e de ürün gönderdiğini aktaran Abidi, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Hedefim ithal ettiğimiz çiçekleri ihraç etme seviyesine ulaşmak. İlk etapta ürünlerimi Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde tanıtımını yaparak ihraç etmek istiyorum. Çiftliğimin yanına kurmayı planladığım bir restoran projem de var. Çiftlikte yetiştirdiğimiz sebze, meyve ve çiçeklerden oluşan menülerin ikram edileceği bir restoran. Bölgenin mimarisine uygun tamamen geri dönüşümlü yapı malzemelerinden inşa edeceğimiz restoranımızda müşterilerimizi organik ürünleri tatmalarını sağlayacağız."