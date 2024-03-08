İstanbul

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus ile 1,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi olduğunu belirterek, "Bunun büyük bölümünü biz buradan ihraç ediyoruz. Oradan aldıklarımız sınırlı. Bu kapasiteyi geliştirmek bizim elimizdedir." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde ve Med Marine sponsorluğunda Tunus'taki yatırım fırsatlarının ele alındığı "Tunus İş Birlikleri Tanıtım Toplantısı"nın açılış konuşmasını yapan Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle büyükelçilik görevine başladığını söyledi.

Demircan, "Çok özel bir görev. Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın önermesiyle böyle bir görevi üstlenmiş durumdayım. Ben gitmeden dostlarımla Tunus'ta iş yapan, yatırım yapan, ticaret yapan kültürel faaliyetleri genişletmek isteyen ne kadar ilgili şahıs varsa bu geçen 3-4 ay içerisinde onlara ulaşmaya çalıştık ve biliyorum ki rüzgarımız ancak ve ancak sizlersiniz." diye konuştu.

"Tunus ile 1,5 milyar dolarlık bir ticareti hacmimiz var"

Büyükelçi Demircan, hareketliliği sağlayanın her zaman sanayici, tüccar ve esnaf olduğunu vurgulayarak, onların olmadığı hiçbir yerde hiçbir dünyanın inşa edilemediğini dile getirdi.

Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının ve ihracatının çok büyüdüğüne dikkati çeken Demircan, bugün Türkiye'nin bütün kurumlarının, bakanlarının ve ciddi iş adamlarının, "yurt dışında ne yapabiliriz" gayretinde olduğunu ifade etti.

Demircan, "Tunus ile ticareti geliştirmek isteyen bir sürü iş adamımız var. Onlarla temas edeceğiz. Bu ekipleri orada da tanıyacağız ve mayıs, haziran ayları geldiğinde Tunus Türkiye İş Forumu'nda çok daha geniş bir perspektifte insanları eşleştireceğimiz, iş imkanlarını, fırsatlarını konuşacağımız zeminleri oluşturacağız. Böylelikle ticari hacimleri ve ekonomik gelişmeleri yürüteceğiz. Bizim görevimiz bu." dedi.

Türkiye ile Tunus arasında 1,5 milyar dolarlık bir ticareti hacmi bulunduğunu kaydeden Demircan, "Bunun büyük bölümünü biz buradan ihraç ediyoruz. Oradan aldıklarımız sınırlı. Bu kapasiteyi geliştirmek bizim elimizdedir. Bunu kültürle yapacağız, yatırımla yapacağız, Beyoğlu'nda olmak şansım var." dedi.

"Önümüzde gidilecek yerlerimiz var"

DEİK Başkanı Nail Olpak da büyükelçilerin ve ticaret müşavirlerinin iş insanları için önemine dikkati çekerek, büyükelçilerin kapısını çalma ve kendileriyle temas kurma konusunda çekinilmemesi gerektiğini ifade etti.

Olpak, Tunus'un "Yeşil Tunus" olarak ifade edildiğini ve Tunus ile ticarette artı verildiğini kaydederek, "Her zaman artı veremiyoruz. Dış ticarette açık veren ülkelerden biriyiz. 1,5 milyar dolarlık ticaretimizin yaklaşık 1,2 milyar dolarını biz yapıyoruz. Tabii onların ihracatını artırmalarına imkan tanımalıyız ki biraz denk olsun ama bu şu demek; önümüzde gidebilecek yerlerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

DEİK/ Türkiye-Tunus İş Konseyi Başkanı Kadir Mete Geçer de bu toplantının Türkiye ile Tunus arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların çeşitlendirilmesi anlamında katkı sunacağına inandığını kaydetti.

Geçer, "Hem Türkiye tarafında hem de Tunus tarafında çok ciddi fırsatlar var. Biz de DEİK olarak, DEİK Türkiye-Tunus İş Konseyi olarak bunları biraz daha ön plana çıkararak bu fırsatları daha nasıl iyi bir şekilde değerlendirebileceğimizi hem Tunus tarafına hem de Türkiye tarafına anlatarak bunları biraz daha aktif hale getirmeye çalışacağız." dedi.

Med Marine Üst Yönetici (CEO) Hakan Şen de Türkiye-Tunus ilişkilerinin ortak tarih ve kültürden kaynaklanan dostluk bağları temelinde son derece yakın olduğunu vurguladı.

"Sadece ithalat, ihracat çerçevesinde değil, kültür hayatında, eğitim hayatında da yapacaklarımız var"

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Büyükelçi Demircan, Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Demircan, "Sadece ithalat, ihracat çerçevesinde değil, kültür hayatında, eğitim hayatında da yapacaklarımız var. Tarihi bağlarımız çok köklü ve derin." dedi.

Eğitim hayatı sürecinde Tunus'a gitmiş biri olduğunu hatırlatan Demircan, şöyle devam etti:

"Elbette devletimi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve buranın bütün potansiyelini orada temsil edeceğim. Ama Tunus'a da, burayı seven bir gönüllü insan olarak oraya da fayda getirecek her işin içerisinde olma gayretinde olacağım. Bunu da canı gönülden yapacağım. Umut ediyorum."

Demircan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da haziran ayında Tunus'u ziyaret edeceği ve serbest ticaret anlaşmaları üzerinden tekrar gündemi değerlendirmek için orada olacağı bilgisini paylaştı.