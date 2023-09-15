Haber:Duha Sena Oskay

Nottingham Üniversitesi'nden Dr Frankie Rawson liderliğindeki bir ekip, glioblastoma hücrelerinde hücre ölümünü veya apoptozu tetiklemek için 'biyo-anten'in gücünden yararlandı.

Bu durumda biyo-antenler, elektromanyetik alan altında kanser hücrelerine ölme sinyali veren özel moleküllerle kaplanmış altın nanopartiküller bulundu.

Gliobastoma en agresif ve tedavisi zor kanserlerden biridir. Beş yıllık hayatta kalma oranı yalnızca %6,8'dir ve hastaların ortalama hayatta kalma süresinin tanıdan itibaren yalnızca sekiz ay olduğu tahmin edilmektedir.

Wanted'ın yıldızı Tom Parker ve ABD senatörü John McCain, erkeklerde kadınlardan daha yaygın olan hastalıktan muzdaripti. Bazı türler özellikle genç erkeklerde yaygın olarak görülüyor.

Nottingham ekibi, biyo-antenlerle glioblastoma hücrelerini hedef alırken, kanserin etrafındaki sağlıklı hücrelerin dokunulmadan kaldığını buldu.

Dr Rawson, "Tedaviyi uyguladığımızda kanser hücrelerindeki belirli yolların yukarı doğru düzenlendiğini (açıldığını), ancak sağlıklı hücrelerde olmadığını keşfettik" dedi.

Buldukları mekanik ile ilgili konuşması şöyle:

“Elektromanyetik alan uygulayarak moleküllerin bir elektronu (atom altı parçacık) kaybetmesine neden oluyoruz, bu da kanser hücresinin ölmesi için sinyal mekanizmasını tetikliyor.”

“Mekanizmanın tam olarak gerçekleştiğini bilmiyoruz, yalnızca bu yolların gerçekten önemli olduğunu biliyoruz.”

Tedavi aynı zamanda kanserle mücadelede kuantum mekaniğinin potansiyelinden yararlanan ilk 'kuantum terapisi' olarak da tanımlandı.