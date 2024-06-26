Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Ukrayna ile Belçika, Stuttgart Arena'da, Slovakya ile Romanya da Frankfurt Arena karşı karşıya geldi.

Slovakya-Romanya maçı 1-1, Ukrayna-Belçika karşılaşması ise 0-0 eşitlikle sona erdi. Son maçlar öncesinde üçer puanı bulunan takımlar, dörder puana ulaştı. Gruptaki sıralamayı ise averajlar belirledi.

Romanya'nın lider, Belçika'nın ise ikinci çıktığı grupta Slovakya da en iyi 4 üçüncü arasına girerek tur atladı. Diğer takımlarla aynı puanı elde etmesine rağmen averajı kötü olan Ukrayna ise turnuvaya veda etti.

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Turnuva tarihinde ilk yaşandı

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk kez 4 takım da grubu aynı puanla bitirdi.

1980'den itibaren grup maçlarının oynandığı turnuvada, ilk kez tüm takımlar aynı puanı elde etti. Averajla elenen Ukrayna ise 4 puan almasına rağmen sonuncu olan ilk takım oldu.

Puan durumu

E Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Av. P
Romanya 3 1 1 1 4 3 1 4
Belçika 3 1 1 1 2 1 1 4
Slovakya 3 1 1 1 3 3 0 4
Ukrayna 3 1 1 1 2 4 -2 4

Son 16 turu eşleşmeleri

Son 16 turunda Belçika, Fransa'nın rakibi oldu.

Tur atlayan takımlardan sadece Belçika'nın eşleşmesi netleşti. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun öğrencileri, bir sonraki turda 1 Temmuz Pazartesi günü Düsseldorf Arena'da Fransa ile karşılaşacak.

Romanya ve Slovakya'nın rakipleri ise bu akşam yapılacak F Grubu maçlarının ardından belli olacak.

Kaynak: AA